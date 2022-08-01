دبي: عيّنت شركة بريمير إن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إدوارد خيمينيز مديراً تجارياً لدفع نمو الإيرادات في فنادقها التي تتوسّع رقعتها في المنطقة.

ويتحمّل إدوارد في منصبه الجديد مسؤولية تحسين الأداء التجاري للفنادق الـ11 التي أسّستها الشركة في السابق في الإمارات العربية المتحدة وقطر، فضلاً عن وضع استراتيجيات لتحفيز إيرادات الفنادق الجديدة التي تنوي افتتاحها في المستقبل.

ولد خيمينيز في برشلونة حيث تابع تحصيله العلمي، ويتمتّع بخبرة محليّة وعالميّة تربو على أكثر من 15 عاماً في قطاع الضيافة، إذ بدأ مسيرته المهنية في فندق إسباني صغير بلندن، وما لبث أن انتقل للعمل مع علامات معروفة على الصعيد العالمي نذكر منها أكور وهيلتون. وقد قامَ بأدوار مختلفة في عدد من الفنادق في المملكة المتحدة وآسيا والإمارات العربية المتحدة، ومن أبرزها وظيفة المدير التجاري لأربعة فروع تابعة لفندق هيلتون في رأس الخيمة.

وفي هذا الصدد، صرّح سايمون لي، مدير عام مجموعة بريمير إن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "رسّخت علامة بريمير إن الحائزة على عدّة جوائز مكانتها كوجهة فندقية عالية الجودة تقدّم لضيوفها تجربة إقامة فاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينضمّ إدوارد إلى فريقنا في مرحلة محورية من نمونا، إذ نسعى للاستفادة إلى أقصى الحدود من موسم السفر الذي يقترب سريعاً ويصل إلى ذروته، ومن الفعاليات الكبرى التي تُقام في المنطقة، على غرار كأس العالم.

يتمتّع المدير الجديد بخبرة واسعة اكتسبها من جرّاء عمله مع بعضٍ من أعرق علامات الضيافة حول العالم. لذلك، يُعتبر عضواً أساسياً في فريقنا المتنامي، وسنستفيد من خبرته لنحقّق أهدافنا التجارية وخططنا لإنجاز المزيد من التوسّع. أنا بغاية السعادة لانضمامه إلى فريقنا."

وتشغّل علامة الضيافة الأكبر في المملكة المتحدة بريمير إن حالياً سبعة فنادق في دبي واثنين في أبوظبي واثنين في قطر. وتشمل محفظتها فندق بريمير إن ابن بطوطة مول الذي يضمّ ما

يقارب 600 غرفة، بحيث يعتبر الفندق الأكبر للعلامة في المنطقة، وثانيها في العالم. وكان الفندق قد أسّس فرعاً جديداً له في مارس، يدعى بريمير إن برشا هايتس، تمكّن من تحقيق نسبة إشغال قصوى في اليوم الأوّل من افتتاحه.

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نبذة عن بريمير إن

تشمل مجموعة بريمير إن التي تملكها شركة ويتبريد البريطانية الرائدة في مجال الضيافة، 11 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد رسّخت العلامة مكانتها المرموقة في الشرق الأوسط مع افتتاح فندق بريمير إن مجمّع دبي للاستثمار عام 2008، وها هي الآن تدير سبعة فنادق في دبي وفندقين في أبوظبي وآخرَين في قطر، وتملك العديد من المشاريع قيد التنفيذ في وجهاتٍ أخرى.

تنقل علامة بريمير إن الطابع البريطاني المميز إلى المنطقة، وتتمثل رؤيتها في منح كل ضيف، سواء كان يقيم لليلة واحدة أو لفترة طويلة، إقامةً من العمر تبدأ باستقبالٍ يليق به وتكتملُ بخدمة استثنائية، بالإضافة إلى تقديم أشهى المأكولات وتوفير نوم مريح.

تملك مجموعة بريمير إن أكثر من 800 فندق في المملكة المتحدة وأيرلندا، وقد تمّ اختيارها مؤخراً كأفضل علامة فندقية في المملكة المتحدة بحسب استطلاع أجرته شركة UK consumers’ champion، كما فازت بأغلبية الأصوات في التصنيف السنوي للوجهات الذي تُجريه شركة YouGov فاحتلت المركز الأول كأفضل علامة للسفر والسياحة في المملكة المتحدة للعام 2022