المنامة، البحرين – أعلنت شركة الإثمار للتطوير المعروفة بـ IDC، وهي شركة تطوير وإدارة المشاريع التطويرية والعقارية ومشاريع البنية التحتية الأخرى ومملوكة بالكامل من قبل مجموعة الإثمار، عن تعيين السيد نايف ناصر الناصر المدير التنفيذي للشركة خلفاً للسيد محمد خليل السيد.

ويأتي تعيين السيد الناصر في هذا المنصب ليعكس التزام الشركة بتعزيز خططها الاستراتيجية ومواصلة إدارة أصول المجموعة ومشاريع التطوير العقاري التابعة لها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والنجاح وتسريع نمو محفظة مشاريع التطوير العقاري.

ويمتلك السيد الناصر خبرة طويلة وإنجازات في هذا القطاع تؤهله لتولي منصب المدير التنفيذي للشركة، حيث أن نجاحه في إدارة محافظ استثمارية وأصول متنوعة ستسهم بشكل كبير في تطوير الشركة لتحقيق تطلعات المجموعة وخططها المستقبلية.

وسيتولى السيد الناصر قيادة العمليات اليومية للشركة ودعم تنفيذ مشاريعها الرئيسية، إلى جانب وضع وتبني رؤى ومبادرات جديدة تسهم في دفع أداء الشركة بما يتناسب مع أهداف المجموعة طويلة المدى. كما سيواصل السيد الناصر دوره ومسؤولياته كرئيس إدارة الأصول والحسابات الخاصة في بنك الإثمار.

والجدير بالذكر أن شركة الإثمار للتطوير تأسسيت عام 2007 بهدف تطوير وإدارة مشاريع عقارية رئيسية وتشمل مشاريع شركة الإثمار للتطوير الرائدة مشروع دلمونيا، وهو جزيرة اصطناعية تقع على ساحل البحرين وتبلغ مساحتها 1.25 مليون متر مربع.

عن الإثمار القابضة:

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الإثمار القابضة أو الإثمار") هي شركة استثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

وتمتلك الإثمار القابضة كيانين تابعين لها بالكامل، إحداهما بنك الإثمار ش.م.ب. (م) (بنك الإثمار) وهو بنك إسلامي تابع يتولى الأعمال المصرفية الأساسية للشركات، والأخرى آي بي كابيتال ش.م.ب. (م) (آي بي كابيتال) وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول غير الأساسية، علماً بأن كلا الكيانين التابعين قد تم الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضعان لإشرافه.

إن بنك الإثمار يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمؤسسات. وتحتفظ الإثمار بحضورها في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان) ومحلياً من خلال صندوق دلمونيا للتطوير 1.

أما آي بي كابيتال فإنها تحتفظ بحضورها في أسواق المنطقة والخارج من خلال استثماراتها وشركاتها الزميلة. ويتضمن ذلك شركة الإثمار للتطوير المحدودة وشركة نسيج واللتان تتخذان من البحرين مقراً لهما.

