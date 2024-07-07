(المنامة، البحرين) أعلنت شركة إيزي للخدمات المالية (إيزي بي)، المؤسسة المالية البحرينية الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات نقاط البيع والمدفوعات عبر بوابات الدفع الإلكترونية، عن ترقية أربعة من أفراد فريق الإدارة التنفيذية إلى مناصب قيادية بأثر فوري.

وبناء على ذلك، تم ترقية السيد خالد شويطر من رئيس خدمات التجار والمبيعات إلى الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية. وبموجب منصبه الجديد، سوف يشرف السيد خالد على استراتيجيات وتطوير الأعمال، وخطط تعزيز النمو، وتوسعة نشاط إيزي بي في الأسواق.

كما تم أيضًا ترقية السيد دومينيك فرانسيس من الرئيس المالي للشركة إلى الرئيس التنفيذي للشؤون المالية. وسوف يواصل السيد دومينيك قيادة الاستراتجية المالية لشركة إيزي بي، مع ضمان سلامة الوضع المالي، ودعم مبادرات النمو التي تتبناها الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن ترقية السيد علي شكرالله من رئيس العمليات إلى الرئيس التنفيذي للعمليات، حيث سيواصل الإشراف على عمليات الشركة مع التركيز على تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء الكلي لشركة إيزي بي.

وتم أيضًا ترقية السيدة ليال إبراهيم من رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية إلى الرئيس التنفيذي للموارد البشرية. وبموجب هذا المنصب الجديد سوف تقود السيدة ليال مهام الموارد البشرية والشؤون الإدارية، مع تعزيز ثقافة التميز ودعم تطوير الكوادر الموهوبة في الشركة.

وتهدف شركة إيزي بي من خلال هذه الترقيات إلى مواصلة تطوير أفراد فريقها القيادي لدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

وبهذه المناسبة، قال السيد نايف توفيق العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي للخدمات المالية: "إننا سعداء بتقدير إسهامات السادة خالد شويطر، ودومينيك فرانسيس، وعلي شكر الله، والسيدة ليال إبراهيم من خلال هذه الترقيات التي يستحقونها. إن مهاراتهم القيادية، وخبراتهم الواسعة، وتفانيهم في العمل ساهم بشكل فعال في تحقيق نجاح الشركة، وإنني على ثقة من أنهم سيواصلون دورهم الرائد في تعزيز نمو الشركة من خلال مناصبهم الجديدة."

وتواصل شركة إيزي بي التزامها الراسخ بخلق بيئة عمل ديناميكية ومبتكرة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وقيمة عالية لعملائها الكرام.

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