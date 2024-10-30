أنتجت شركة إير ووتر ما يزيد عن مليوني لتر من مياه الشرب النظيفة مع الاستغناء عن أكثر من 4 ملايين عبوة بلاستيكية صالحة للاستخدام مرة واحدة والحد من 338 طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

توسع إير ووتر نحو الأمريكيتين يلعب دوراً محورياً ويوفر أول منتج استهلاكي من نوعه قائم على تكنولوجيا مطورة في دولة الإمارات لتلبية احتياجات المياه في الأسواق العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إير ووتر، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا تحويل الهواء إلى مياه والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعزيز حضورها العالمي عبر تعيين اثنين من كبار الخبراء في المجال، وهما بيت كار في منصب الرئيس التنفيذي لشركة إير ووتر في الأمريكيتين، ورايان بيبو في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الأمريكيتين. كما ستقدم الشركة منتجاً استهلاكياً مبتكراً هو الأول من نوعه مصمم خصيصاً للسوق الأمريكية.

وتلعب هذه الخطوة دوراً مهماً في تحقيق استراتيجية إير ووتر الرامية إلى تنمية أعمالها في الأمريكيتين، حيث يحظى بيت وريان بخبرات واسعة في قطاع المشروبات الاستهلاكية تشمل تولي مناصب قيادية في إحدى أشهر علامات المشروبات في العالم، فضلاً عن سجلهما الحافل بالنجاح في قطاع الأعمال العالمي. وسيتولى كل من بيت وريان قيادة جهود الشركة من أجل تطوير حلول مبتكرة في مجال المياه وتحسين واقع الأمن المائي في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيت كار: "تلعب إير ووتر دوراً كبيراً في تغيير كيفية الحصول على المياه وتوزيعها. وسنعمل على الاستفادة من التقنيات المبتكرة التي طورها فريق إير ووتر في الإمارات على مدى الست السنوات الماضية لتوفير حلول فعالة وطويلة الأمد للمستهلكين والشركات. كما نركز على اعتماد الحلول المبتكرة بهدف إثبات القدرة على إبداع حلول تجمع بين الاستدامة والربحية، الأمر الذي يسهم في إحداث أثر حقيقي لدى الشركات والعالم بأسره".

ويلعب توسّع إير ووتر نحو الأمريكيتين دوراً محورياً في تعزيز الاستراتيجية العالمية للشركة. ويتمثل دور المسؤولين التنفيذيين اللذين تم تعيينهما في الولايات المتحدة في زيادة كفاءة العمليات وتحسين العروض التي تقدمها الشركة في دولة الإمارات وغيرها من الأسواق العالمية. ويتيح هذا التعاون المتعدد المناطق للشركة إمكانية تقديم حلول مستدامة لتوفير المياه في مختلف البيئات، بما يشمل المناطق القاحلة في الشرق الأوسط والأسواق الجديدة في الأمريكيتين.

وأكد تقرير إير ووتر الذي نُشر مؤخراً مدى خطورة الأزمة المائية العالمية، وسلط الضوء على الحاجة الملحّة لإيجاد حلول مستدامة لتوفير المياه، وذلك في ضوء التوقعات التي تشير إلى تجاوز الطلب على المياه العذبة مستويات العرض بنسبة 40% بحلول عام 2030. وتوفر تقنيات إير ووتر حلاً بديلاً وفعالاً للحد من استنزاف موارد المياه التقليدية، ما يعزز مكانة الشركة الرائدة في تأمين مياه الشرب النظيفة.

وتتخذ إير ووتر من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، كما تمتلك مكاتب في سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتعمل على معالجة أزمة شح المياه عبر تحويل الرطوبة الجوية إلى مياه نظيفة صالحة للشرب وغنية بالمعادن. وفي ظل تزايد التحديات التي تواجه القطاع المائي عالمياً، تقدم شركة إير ووتر مجموعة من الحلول المبتكرة، بما فيها المياه المعبأة بقوارير وعبوات معدنية، بالإضافة إلى التطبيقات الصناعية واسعة النطاق.

ومن جهته، قال أليكس جاي، المؤسس والرئيس التنفيذي شركة إير ووتر: "نحن فخورون بالأثر الإيجابي الذي تسهم تقنياتنا في تحقيقه في الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم. وتُحدث الحلول المبتكرة التي توفرها الشركة تحولاً محورياً في آلية الحصول على المياه النظيفة، كما أن الالتزام بالاستدامة في جوهر رسالتنا. ومع دخولنا إلى أسواق جديدة، فإننا نسعى إلى التعاون مع الشركاء المحليين لتذليل العقبات التي تواجه القطاع المائي والمساهمة في إرساء مستقبل مستدام للجميع".

وأنتجت شركة إير ووتر حتى الآن ما يزيد عن مليوني لتر من مياه الشرب النظيفة المخصصة لقطاعات مختلفة، تشمل المدارس والفنادق والمكاتب الحكومية، مع الاستغناء عن أكثر من 4 ملايين عبوة بلاستيكية صالحة للاستخدام مرة واحدة، بالإضافة إلى الحد من 338 طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يعزز المكانة الرائدة للشركة في قطاع المياه العالمي.

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