الرياض – أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، الجهة المالكة لمركز الملك عبدالله المالي (كافد)، اليوم عن تعيين سعد عبدالعزيز الكرود رئيسًا لمجلس إدارة الشركة.

يمتلك الكرود خبرة إدارية واسعة في مجالي الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة، ويشغل حاليًا منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، إذ يشرف على تطوير محفظة الاستثمارات العقارية والبنية التحتية المحلية للصندوق، والتي تشمل المشاريع الكبرى والأصول المتنوعة في قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه. ومنذ انضمامه إلى الصندوق في عام 2016، تقلّد الكرود عدة مناصب عليا، بما في ذلك كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق، حيث أدّى دورًا محوريًا في وضع وتنفيذ الأجندة الاستراتيجية للصندوق ودعم مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة.

وقال سعد عبد العزيز الكرود رئيس مجلس الإدارة في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: "يشرفني أن أتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة في هذه المرحلة المفصلية من مسيرة كافد. لقد نجح المركز في ترسيخ مكانته كنموذج رائد للتنمية الحضرية التي تجمع بين فرص الأعمال، وروح المجتمع والابتكار. وتجسّد إنجازات المركز قدرة المشاريع ذات التخطيط الجيد على الإسهام في مسيرة التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة وتوفير قيمة مستدامة للشركات والمجتمعات. أتطلّع إلى العمل مع فريق الإدارة وأصحاب المصلحة للبناء على هذه الأسس الراسخة ومواصلة مسيرة نمو كافد".

وستسهم الرؤية الاستراتيجية والخبرة الإدارية الواسعة التي يمتلكها الكرود في تعزيز قدرة الشركة على اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة وترسيخ مكانته كمنطقة أعمال متعددة الاستخدامات ورائدة على مستوى المنطقة. ويواصل كافد مسيرة تطوره باعتباره وجهة عالمية للأعمال وأسلوب الحياة، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز استثماري رائد ويدعم خطط التحول الاقتصادي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نبذة عن مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

يقع كافد في قلب العاصمة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة ذات طابع فريد، مدعومة ببنية تحتية مستدامة ومتكاملة رقميًا، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد أساليب الحياة والعمل والترفيه في المجتمعات الحديثة.

تعود ملكية كافد إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي التي تأسست عام 2018م، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ويعتبر كافد أول مدينة عمودية في المملكة تمتدّ على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنى صمّمتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة. ويصنّف كأكبر مركز للأعمال وأسلوب الحياة يحصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم. وبفضل رؤيته الفريدة، نجح كافد في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض، وإحداث تحول نوعي في المشهد الاقتصادي للعاصمة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لأسلوب الحياة في المجتمعات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ورفع مستويات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات