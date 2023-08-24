يأتي خلفاً للسيد جيم ميلتون الذي سيتقاعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت اليوم شركة "أنثولوجي"، وهي مورّد رائد لحلول التعليم التي تدعم دورة حياة المتعلمين بأكملها، عن تقاعد رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها جيم ميلتون بعد أكثر من تسع سنوات من عمله في الشركة. وسيخلفه بروس دالغرين الذي عيّنته الشركة رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

عندما كان ميلتون رئيساً تنفيذياً، أشرف على عمليات استحواذ تحويلية عديدة. وفي عام 2020، برزت "أنثولوجي" كشركة جديدة بعد دمج شركات رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم العالي، وهي Campus Management وCampus Labs وiModules. ثم في عام 2021، اندمجت "أنثولوجي" مع شركة Blackboard، ما أدى إلى إنشاء منظومة شاملة لتكنولوجيا التعليم، منظومة قادرة على تقديم بيانات وتحليلات ومعلومات أعمق لعملائها في قطاع التعليم العالي بهدف تعزيز نسبة نجاح الطلاب والمؤسسات.

وفي هذا الصدد، قال جيم ميلتون: "لقد تشرّفتُ بقيادة هذه الشركة لدعم آلاف العملاء وملايين المستخدمين الذين نخدمهم من خلال حلولنا عالمية المستوى". وأضاف قائلاً: "أنا واثق أن "أنثولوجي" ستواصل تنمية تأثيرها وأثرها في قطاع التعليم العالي. "أنثولوجي" شركة شجاعة بحسّها الابتكاري، وأتطلّع إلى رؤية ما ستحققه في المرحلة المقبلة تحت قيادة بروس".

بروس دالغرين هو مسؤول تنفيذي متمرّس في قطاع التكنولوجيا يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في مجال البرامج ما بين الشركات. شغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة MetricStream، وهي الرائد العالمي للمنصات والتطبيقات السحابية الموجهة للمؤسسات والمخصصة للحوكمة والمخاطر والامتثال. وفي فترة عمله لدى MetricStream، قاد استراتيجية نمو جديدة لدخول السوق وقدّم أفضل المقاييس للبرامج كخدمة (SaaS) في فئتها، فتمكّن من تنمية العقد السنوي لأكثر من رقمين. وبصفة الرئيس التنفيذي لشركة "أنثولوجي"، سيركّز دالغرين على تسريع توسع الشركة في مجال التقنيات المتطورة، وذلك عبر تقديم دعم عالي الجودة للعملاء وتجربة عملاء راقية، وتقوية علاقات الشراكة الرائدة التي تحظى بها الشركة، ومواصلة دمج التقنيات عبر قاعدة مستخدمي الشركة في أكثر من 80 بلداً.

وفي هذا السياق، قال دالغرين: "أنشأ جيم والفريق الموهوب في "أنثولوجي" منظومة البرامج الشاملة الوحيدة لمجتمع التعليم العالي، وهي منظومة قادرة على تغيير تجربة المتعلم ومساعدة المؤسسات على تحقيق رسالتها". وأضاف قائلاً: "يشرّفني أن أنضم إلى هذا الفريق المبتكِر والمتخصص لمواصلة عمل "أنثولوجي" المتمثل في تقديم حلول هادفة للمؤسسات وتحسين نتائج المتعلمين في جميع أنحاء العالم".

وقال رمزي مسلّم، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في شركة Veritas Capital التي تملك "أنثولوجي": "نشكر جيم لقيادته الفكرية وتركيزه على الابتكار والتزامه الثابت تجاه عملاء "أنثولوجي". "نثق أن بروس سيواصل التزامه بهذه القيم والاعتماد على خبرته المثبتة لقيادة "أنثولوجي" في مهمتها المستمرة التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة الأفراد من خلال قوة التعليم".

يأتي تعيين دالغرين في وقت شهدت أثناءه "أنثولوجي" نمواً ملحوظاً. ففي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في منظومتها من حلول تكنولوجيا التعليم من خلال تعاونها طويل الأمد مع Microsoft. وكشفت الشركة أيضاً عن ميزات منتجات جديدة يقدمها الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تحسين معدلات نجاح الطلاب والحفاظ عليهم.

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لمحة عن أنثولوجي

تقدم أنثولوجي أكبر منظومة لتكنولوجيا التعليم على نطاق عالمي للتعليم، وقد تم دمجها مؤخراً مع شركة بلاكبورد لدعم أكثر من 150 مليون مستخدم في 80 بلداً. تكمن رسالة الشركة في توفير تجارب ديناميكية قائمة على البيانات لمجتمع التعليم العالمي، فتساعد المتعلمين والقادة والمعلمين على تحقيق أهدافهم من خلال أكثر من 60 منتجاً وبرنامجاً مصمماً خصيصاً لتعزيز التعلم. لمزيد من التفاصيل حول رسالة أنثولوجي بدءاً من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر وصولاً إلى التعليم العالي ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الحكومية، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.anthology.com