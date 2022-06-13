دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت أفيردا، الشركة الرائدة في مجال إدارة ومعالجة وإعادة تدوير النفايات في الأسواق الناشئة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعيين سامر كمال في منصب الرئيس التنفيذي للاستدامة.

وتم استحداث هذا المنصب التنفيذي الجديد لتسريع استراتيجية أفيردا المؤسسية ‘Renew24’ الرامية إلى تركيز الشركة بشكل أكبر على الاستدامة وإعادة التدوير، بهدف تقليل كمية النفايات التي يتم إرسالها إلى المكبات، وتوليد قيمة ثانوية من النفايات المجمعة ومساعدة الشركات والحكومات على تحقيق أهدافها تجاه البيئة.

ويحمل سامر درجة بكالوريوس العلوم تخصص علم الأدوية والسموم من جامعة تورونتو، ويحظى بمكانة كبيرة في مجال إدارة النفايات، وهو أحد الشخصيات الرائدة على مستوى المنطقة في ما يتعلق بمستقبل الاستدامة في الأعمال التجارية. ويمتلك سامر خبرة واسعة في مجال الاستدامة بعد أن ساهم في تأسيس شركة "بيئة" في عام 2006 قبل أن يقضي 5 سنوات في منصب المدير التنفيذي لها. عمل سامر أيضاً في العديد من مشاريع الاستدامة الأخرى في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا على مدى العشرين عاماً الماضية، بما في ذلك تقديم المشورة لجامعة نيويورك وإير مايلز ونستله لمواءمة تطلعاتهم التجارية مع مسؤولياتهم تجاه المجتمع. كما عمل سامر مستثمراً ومستشاراً للعديد من الشركات البيئية الناشئة وصناديق الأسهم الخاصة، لدعم استراتيجيات النفايات ومبادرات الاستدامة بالإضافة إلى تطوير العديد من مرافق معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي، كان آخرها مشروع إعادة تدوير PET في أبوظبي مع شركة فيوليا الشرق الأوسط.

وقال سامر كمال: "يسرني الانضمام إلى فريق عمل أفيردا بمنصب الرئيس التنفيذي للاستدامة. إنها لحظة محورية القطاع وأفيردا مع تغير دور قطاع النفايات في ضوء الالتزامات العالمية للحكومات والشركات تجاه المناخ، وتوقعات المستهلكين المتغيرة، والحاجة الواضحة للعمل المناخي في الأسواق الناشئة التي تعمل بها أفيردا. وتتعرض البلدان التي تعمل فيها أفيردا لتأثيرات تغير المناخ، حيث تسعى الشركة إلى المساهمة في مكافحة هذه التأثيرات لتصبح رائدة في تقديم حلول إدارة النفايات المستدامة".

من جهته، قال مالك سكر، الرئيس التنفيذي لشركة أفيردا: "يسعدني أن أرحب بسامر ضمن فريق المدراء التنفيذيين في شركة أفيردا. إن الخبرة التي يمتلكها سامر تجعله خياراً ممتازاً لدفع عملية تحولنا نحو منتجات

وتقنيات أكثر استدامة، ودعم عملائنا من خلال مبادرات مستدامة ومبتكرة سيكون لها تأثير إيجابي ودائم على البيئة. وسيتولى سامر مهمة جعل التفكير المستدام والتأثير في طليعة ثقافة شركتنا وأسلوب عملنا. وسيضيف سامر من خلال خبرته في المناصب القيادية المزيد من العمق إلى فريقنا التنفيذي في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لتحقيق نمو ملحوظ".

وسيباشر سامر عمله من المكتب الرئيسي العالمي لشركة أفيردا في دبي، ليقوم بدعم عمليات أفيردا في جميع أنحاء العالم وأيضاً في دولة الإمارات التي تعد واحدةً من الأسواق الرئيسية للشركة على مستوى المنطقة. وتعليقاً على ذلك، قال سامر كمال: "يتوقع أن تشهد عملية إدارة النفايات في دولة الإمارات تطوراً ونمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، لا سيما في ظل تضافر الجهود لإدارة النفايات بشكل مستدام وتشجيع عمليات إعادة التدوير تماشياً مع مبادرة الاقتصاد الأخضر. ويسهم تغيير الأطر التنظيمية مثل الحظر المفروض على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة رسوم تكديس النفايات، في دفع المستهلكين والصناعات إلى اتخاذ قرارات وإجراءات أكثر وعياً تجاه البيئة. ونحن في أفيردا نهدف إلى تقديم المزيد من الدعم لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق رؤيتها لمستقبل مستدام".

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نبذة عن أفيردا:

أفيردا هي الشركة الرائدة في مجل إدارة وإعادة تدوير النفايات في الدول الناشئة، وتعمل في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقدم الشركة مجموعة واسعة ومتخصصة من الخدمات لأكثر من 60000 عميل كبير وصغير في القطاعين العام والخاص. ويشمل ذلك السلطات البلدية في المدن الكبرى بالإضافة إلى الأسماء المعروفة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والسيارات وتجارة التجزئة والضيافة.

تأسست أفيردا التي تتخذ من دبي مقراً لها في عام 1964، وتركز الشركة بشكل متزايد على توفير حلول مستدامة تستخلص القيمة من النفايات، وتقلل استخدام الموارد الطبيعية المحدودة للكوكب وتدعم الاقتصاد الدائري. وتشمل محفظة خدمات الشركة جمع الصناديق وتنظيف شوارع المدن وفرز النفايات المنزلية وتحويلها إلى سماد وإعادة تدويرها والتخلص منها، بالإضافة إلى الإدارة الآمنة لتدفقات النفايات الخطرة بما في ذلك النفايات الطبية والمواد الكيميائية الخطرة. وهدفت الاستثمارات الأخيرة إلى تطوير قدرات الشركة على معالجة النفايات بهدف توفير خيارات استرداد دائرية في جميع الأسواق.

وتوظف الشركة حالياً أكثر من 14000 شخص حول العالم، ما يساعد على توفير فرص عمل في المجتمعات التي تخدمها. وتأتي حماية البيئة وصحة الإنسان في مقدمة أولويات الشركة التي تلتزم بالمعايير الدولية لمراقبة الجودة في

جميع الأسواق التي تعمل بها والتي تشمل حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والمغرب وجنوب أفريقيا والكونغو والهند.