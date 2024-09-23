لندن: أعلنت مجموعة "شديد كابيتال" الاستثمارية الرائدة في قطاع التأمين وإعادة التأمين تعيين جيمس إيلينغوورث مديراً مستقلاً غير تنفيذي في شركة "مايلستون ريسك سوليوشنز" Milestone Risk Solutions في المملكة المتحدة وعضواً في اللجنة الاستراتيجية لشركة "مومنتم إنشورنس" Momentum Insurance، سعياً إلى الإفادة من مهارته وخبرته الواسعتين في مجال المخاطر بغية تعزيز قدرات المجموعة لجهة حوكمة عملياتها في أوروبا، الشرق الأوسط، إفريقيا أو جنوب آسيا.

يتمتع جيمس إيلينغوورث بخبرة تزيد عن 40 عاماً في قطاع التأمين، تولى خلالها عدداً من المهام البارزة، في مقدمها منصب رئيس قسمَي المخاطر واكتتاب الـتأمين في مجموعة MS Amlin، وأشرف من موقعه على المبادرات الاستراتيجية التي عززت بشكل كبير التوسع والنمو العالمي للمجموعة. وخلال فترة عمله فيها، كان أيضاً مديراً لشركة Amlin Underwriting Ltd الوكيلة لـ"لويدز" ولشركة إعادة التأمين السويسرية Amlin AGوشركة التأمين على المؤسسات MS Amlin Insurance SE. وهو يشغل في الوقت الراهن منصب مدير غير تنفيذي لشركة Hiscox Syndicates Limited الوكيلة لـ"لويدز".

وأعرب إيلينغوورث عن ارتياحه لانضمامه إلى "شديد كابيتال" للمساعدة في تطوير "مايلستون ريسك سوليوشنز" و"مومنتم إنشورنس". وأكّد أن "شديد كابيتال" والشركات التابعة لها "جاهزة تماماً للاستمرار في تعزيز رصيدها الذي يحفل بمحطات نمو استثنائية حققتها طوال 26 عاماً، بفضل حرصها على جودة خدمة العملاء في كل الأسواق العالمية". ولاحظ أن "الالتزام بالحوكمة القوية للشركات وإدارة المخاطر السليمة كانا عنصرين مهمين في تحقيق هذا النمو".

وقال رئيس مجلس إدارة "شديد كابيتال" ورئيسها التنفيذي فريد شديد "إن خبرة جيمس العميقة في إدارة المخاطر وسجله الحافل في مجال التوسع العالمي يجعلان منه إضافة ثمينة لفريق الحوكمة في المجموعة". وتوقع أن "يساهم من خلال دوره القيادي في تعزيز الإشراف الاستراتيجي للمجموعة ومرونتها التشغيلية، وخصوصاً في ظل ربطها عملياتها عبر الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا". وأضاف: "نحن على ثقة بأن خبرته ستكون مفيدة في تعزيز إطار الحوكمة لدينا ودعم طموحاتنا في النمو."

أما عضو مجلس الإدارة المستقل في "شديد كابيتال" و"مايلستون ريسك سوليوشنز" محمد عكوب فاعتبر أن انضمام جيمس إيلينغوورث إلى "شديد كابيتال" يعكس "التزام المجموعة بحوكمة من الدرجة الأولى". وأضاف: "إلى جانب مسيرة إيلينغوورث المهنية المتميزة في القطاع، ستكون رؤاه الاستراتيجية في شأن ديناميكيات السوق العالمية وخبرته في التخطيط للمخاطر مفيدة للمجموعة، وسيكون دوره بالغ الأهمية في مساعدتنا على بناء نماذج أعمال أكثر استدامة وقابلية للتكيّف في مواجهة التحولات في السوق الإقليمية".

وتعمل شركة "مايلستون ريسك سوليوشنز" الواقعة تحت الصلاحيات الإشرافية لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، في مجموعة من أنشطة التأمين وإعادة التأمين. وهي تتمتع بمكانة مرموقة كوكيلة إدارية (Coverholder) تمثل "لويدز"، مما يسمح لها بتوفير التأمين نيابة عن وكلاء "لويدز". وأصبحت الشركة مملوكة لمجموعة "شديد كابيتال" عام 2023 بعد الاستحواذ على شركة Trilogy MGA. وقد عززت هذه الخطوة الاستراتيجية قدرات شركة "مايلستون ريسك سوليوشنز" وحضورها في السوق، مما جعلها منسجمة مع عمليات "شديد كابيتال" وخبرتها الواسعة في قطاع التأمين وإعادة التأمين.

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