تم تعيين رئيس قسم الاستدامة في شركة فارنك كعضو مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات لدعم الأهداف الاستراتيجية وإدارة المخاطر التنظيمية والتوظيف ونمو الشبكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تم الإعلان عن تعيين منى النهدي، رئيس قسم الاستدامة والاستشارات في شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، كعضو في مجلس إدارة الشبكة المحلية الرسمية للميثاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة قالت جويل جمّال، المدير التنفيذي لشبكة الاتفاق العالمي في الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا أن نرحب بمنى كعضو في مجلس إدارتنا، ونتطلع إلى مشاركتها ومساهمتها الثاقبة، في الوقت الذي نسير فيه على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر استدامة".

ستعمل النهدي باعتبارها عضوًا جديدًا في مجلس الإدارة، كسفيرة للشبكة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تشمل مسؤولياتها الرئيسية كلاً من: دعم الأهداف الاستراتيجية وإدارة المخاطر التنظيمية والتوظيف ونمو الشبكة، والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وفي هذا السياق علقت النهدي قائلة: "أنا حريصة جداً مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة، على التواصل مع المشاركين على جميع المستويات، للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ودعم المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة".

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد من قبل الجمعية العامة التي تتألف من أكثر من 200 شركة مشاركة في شبكة الإمارات العربية المتحدة، لتمثيلهم حتى نهاية فترة مجلس الإدارة الحالية في عام 2025. برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس. وليد سلمان، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث يتألف مجلس الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أعضاء من مختلف شرائح مجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعد شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات واحدة من 69 شبكة محلية حول العالم تعمل من خلال مذكرة تفاهم موقعة مع المقر الرئيسي للأمم المتحدة. تتم إدارة كل شبكة ذاتيًا وتتبع تفويض الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، مع توطينها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشبكة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي استضافتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وتم تأسيسها في عام 2015، بشكل وثيق مع المقر الرئيسي للميثاق العالمي للأمم المتحدة لتوفير فرص التعلم وحوار السياسات والشراكات حول المبادئ العشرة للسلوك المسؤول وأهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة.

إن المبادئ العشرة الصادرة عن الميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة هي أطر شاملة مصممة لتحقيق مستقبل تكون فيه العدالة الاجتماعية في جوهرها، مما يساعد على إنشاء شراكات ديناميكية على وجه التحديد داخل مجتمع الأعمال لتعبئة الموارد والاستثمارات المطلوبة، وهو أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة وتحقيق تطلعات المنظمة من جهة أخرى.

تدعم الشبكة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة الشركات لمواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع المبادئ العشرة وأهداف التنمية المستدامة، حيث تهدف الشبكة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة من خلال ضمان اتخاذ إجراءات مستدامة على أرض الواقع، إلى توسيع دور ونطاق مشاركة القطاع الخاص من خلال الحث على دمج أكثر فعالية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات التجارية المعاصرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com