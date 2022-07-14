جاستن نج ينضم إلى الفريق الرئيسي لاستشارات البناء والمشاريع للإشراف على المشاريع في الإمارات العربية المتحدة والمساعدة في استكشاف فرص النمو الجديدة في المنطقة

كشفت سَفِلز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، عن تعيين جاستن نج مديراً جديداً لإدارة التكاليف، ما يعزز إمكاناتها في هذا القسم. وينضم جاستن إلى فريق الشركة الرئيسي لاستشارات البناء والمشاريع، الذي يقدم حلولاً مخصصة لجميع الجوانب الفنية في عمليات الاستحواذ والتطوير والملكية والإشغال والتصرف في الأصول. ويشرف جاستن، من خلال منصبه الجديد، على المشاريع في دولة الإمارات ويساعد على استكشاف فرص النمو الجديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويمتلك جاستن خبرةً تمتد لأكثر من 18 عاماً في مجالي إدارة المشاريع والمسح الكمي، اكتسبها من العمل في قطاعات العقارات السكنية والتجارية وعقارات الضيافة والترفيه والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، حيث قدّم خدمات إدارة التكاليف لهذه القطاعات في المنطقة منذ عام 2008، وشغل مؤخراً منصب مدير قسم إدارة التكاليف لدى شركة كوليرز في الشرق الأوسط. ويحمل جاستن درجة الماجستير في المسح الكمي من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة تشييد المباني من جامعة شيفيلد هالام بالمملكة المتحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيوارت هيلي، المدير التجاري لاستشارات البناء والمشاريع في دبي لدى شركة سَفِلز: "يتميز جاستن بخبرةٍ واسعة في مجال إدارة التكاليف، حيث أشرف على مشاريع عديدة لدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، وسيواصل بعد انضمامه إلى سَفِلز العمل في المجال نفسه بدولة الإمارات، بالإضافة إلى المشاريع المتخصصة في جميع أنحاء المنطقة التي تتطلب مستوى عالٍ من الخبرة في هذا المجال. وأثق بقدرة جاستن على تعزيز إمكانات فريق استشارات البناء والمشاريع في الشركة، والمساعدة على اتخاذ الخطوات الضرورية لتنمية أعمالها".

وبدوره، قال جاستن نج، مدير إدارة التكاليف واستشارات البناء والمشاريع: "يسعدني الانضمام إلى سَفِلز، وأتطلع إلى العمل مع عددٍ من أبرز الأسماء في هذا المجال. تزداد أهمية إدارة التكاليف اليوم وسط التغيرات المستمرة التي تشهدها

بيئة الاقتصاد الكلي، والتي تتسم بقدرة تأثير كبيرة على التكاليف والربحية بالنسبة لعملائنا. وسيعمل الفريق انطلاقاً من ذلك على إدارة التدفق النقدي بشكل استباقي خلال كل مرحلة من مراحل المشروع، بما يضمن للعملاء ضبط التكاليف في جميع المراحل".

ويتمتع فريق استشارات البناء والمشاريع في سَفِلز بسجل حافلٍ في المنطقة، حيث يدعم العملاء في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المصرفية والمالية والتسويق والقطاعات الحكومية والقانونية والصيدلانية. كما يقدم الفريق خدمات إدارة التكاليف والمشاريع، بما فيها الخدمات الفنية الأساسية وتقييمات تكاليف الاستعادة لأغراض التأمين ومراقبة العمليات المصرفية وتقارير حالة العقارات قبل البدء بأعمال التشييد وإدارة البرنامج وغيرها الكثير.

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لمحة حول سَفِلز:

تعتبر شركة سَفِلز، المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، مزوّداً عالمياً للخدمات العقارية. واستناداً إلى حضورها المتميز في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، تقدم سَفِلز طيفاً واسعاً من الخدمات الاستشارية المتخصصة وخدمات المعاملات والإدارة العقارية في أسواق الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة خبرة واسعة في مجالات الإدارة العقارية، وخدمات الوكالات السكنية والتجارية، وخدمات تقييم العقارات والأصول التجارية، والخدمات الاستشارية الخاصة بالاستثمارات وعمليات التطوير. وتأسست الشركة في المملكة المتحدة عام 1855، وتمتلك شبكةً عالميةً تضم أكثر من 600 مكتب وشريك، وتوظف أكثر من 39 ألف شخص في الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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