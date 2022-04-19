أعلنت سيمنس عن تعيين السيد/ أوليفر سبيرلينج في منصب الرئيس التنفيذي للشركة بالكويت خلفاً للسيد/ أدريان وود الذي غادر سيمنس مؤخرًا بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من العمل بها.

تولى سبيرلينج إنشاء الإدارة القانونية في سيمنس بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عقب انضمامه للعمل بالشركة عام 2007. ومنذ ذلك الحين، وباعتباره المستشار القانوني العام للشركة بمنطقة الشرق الأوسط، نجح سبيرلينج في إقامة علاقات وثيقة مع عملاء سيمنس في جميع أنحاء المنطقة. يمتلك سبيرلينج خبرة تتجاوز 20 عامًا من العمل في الشرق الاوسط، كما عمل قبل انضمامه لسيمنس في شركة محاماة ألمانية. سبيرلينج حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة هامبورج الألمانية.

وتعليقاً على توليه المنصب الجديد، يقول السيد / أوليفر سبيرلينج: "أنا متحمس للغاية لقيادة هذا الفريق الرائع واستكمال مسيرة النجاح التي ساهم فيها أدريان باقتدار في دولة الكويت. إننا كنا ومازلنا حريصون في سيمنس على مساعدة الكويت في تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة وتحقيق أهدافها الاجتماعية على مدار أكثر من ستة عقود منذ بدأنا أعمالنا في السوق الكويتي لأول مرة. ولذلك يشرفني أن تتاح لي الفرصة لاستكمال هذا التراث الكبير، وضمان استكمال سيمنس لمساهماتها الفعالة في مجال التحول الرقمي الذي يُعد أمراً بالغ الأهمية لدولة الكويت بما يساهم في ازدهارها خلال العقود القادمة".

تجدر الإشارة أنّ سيمنس تتمتع بسجل حافل من الإنجازات التي ساعدت الكويت على بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الوطنية للكويت 2035. إنّ التحول الرقمي وتوفير إمدادات الطاقة الكهربائية وحلول التشغيل الآلي تمثل الركائز الرئيسية للحلول التي تقدمها سيمنس. ولذلك تساهم الحلول التكنولوجية المتطورة التي تقدمها الشركة في تعزيز البنية التحتية في الكويت، من خلال نشر هذا الحلول والاستفادة منها على أوسع نطاق، خاصة في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وصناعات الصلب والأسمنت والأغذية والمشروبات.

من جانبه يقول السيد/ هيلموت فون ستروفه - الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس لمنطقة الشرق الأوسط: "نحن على ثقة من أن أوليفر سيتيح لسيمنس في الكويت تحقيق المزيد من الإنجازات في هذه الفترة المحورية في تطور وتنمية البلاد، خاصة ونحن نتطلع لتعميق شراكتنا مع الكويت، لمساعدتها في تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة لعام 2035".

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شركة سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز الهندسي والابتكار والجودة والاعتمادية والتميز العالمي لأكثر من 170 عاماً. تمارس الشركة نشاطها حول العالم، حيث تركز على توفير حلول البنية التحتية الذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة والميكنة الآلية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية. وتعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي لصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها. ومن خلال سيمنس للنقل، كبرى الشركات العالمية المتخصصة في حلول الانتقالات لكل من السكك الحديدية والطرق البرية، تقوم سيمنس بإعادة تشكيل سوق الانتقالات والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الشحن. ونظراً لامتلاكها غالبية أسهم في شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة، تُعتبر سيمنس من الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة لذلك تمتلك سيمنس أسهم في شركة سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية، وتم إدراجها في البورصة يوم 28 سبتمبر 2020.

وخلال السنة المالية 2021 والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 62.3 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 6.7 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2021، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 303 ألف موظف في جميع أنحاء العالم على أساس استمرار العمليات التشغيلية للشركة. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com