أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (المرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، اليوم عن تعيين أوين فاليس في منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر، ونيمتا نازر في منصب رئيس المكتب الأوسط، هذا و قد تم استحداث كلا المنصبين ضمن فريق إدارة سيكو، بهدف تعزيز وتسهيل عمليات الدائرتين داخل البنك، علماً بأن سيكو قد قامت مؤخراً بتأسيس المكتب الأوسط لمساندة أعمال إدارة الأصول وتأتي هذا التعيينات الجديدة لفريق الإدارة التنفيذية في إطار حرص سيكو على الاحتفاظ بالمواهب ذات الكفاءة العالية في صناعة الخدمات المالية، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتعزيز تميزها التشغيلي مع الاستمرار في تكريس أفضل الموارد لخدمة عملائها.

يملك أوين فاليس 18 سنة من الخبرة في إدارة المخاطر. وقبل انضمامه إلى سيكو، كان يرأس إدارة مخاطر الأصول في مجموعة كريدي سويس في لندن لمدة 10 سنوات. كما شغل منصب نائب الرئيس في جيه بي مورجان لمدة عامين. عمل واليس من قبل في مورجان ستانلي، وكلينورت بينسون في منصب محلل مخاطر، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة مخاطر الكوارث من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة.

وفي تعليقه على المنصب الجديد، قال واليس: "يعد هذا المنصب خطوة هامة في حياتي المهنية، وإنني اتطلع إلى التعاون مع مجلس الإدارة، وفريق الإدارة التنفيذية، والموظفين، بما يساعد على تطوير دائرة إدارة المخاطر في سيكو، وتعزيز قدرتها على الاستجابة المدروسة لأي ظرف كان ، مع الحفاظ على النمو المستدام للأعمال على المدى الطويل."

من ناحية أخرى، ستتولى نيمتا نازر منصب رئيس المكتب الأوسط ، تدعمها خبرة عملية تزيد عن 15 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في عدد من البنوك الدولية التقليدية ومؤسسات الخدمات المالية في مملكة البحرين. انضمت نيمتا إلى سيكو عام 2018 في منصب مدير محفظة في دائرة إدارة الأصول، وكانت مسؤولة عن إدارة الأنشطة غير الاستثمارية للدائرة. شغلت نيمتا من قبل منصب مدير خدمات الزبائن في خدمات الأوراق المالية في بنك أتش إس بي سي في البحرين لمدة 7 سنوات. نيمتا

محاسب معتمد وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) في المملكة المتحدة.

وعن التعيين الجديد، قالت نيمتا: "أشعر بالحماس بشغل هذا المنصب الجديد في سيكو، مع العمل على الاستفادة من خبرتي في البنك وتطوير الأعمال والمساهمة في تعزيز استراتيجية التوسع التي تتبناها سيكو. تشكل دائرة المكتب الأوسط جزءاً لا يتجزأ من نظام المكتب الأمامي والخلفي، وأتطلع إلى تولي منصبي الجديد والمساهمة في خلق قيمة عالية بالتعاون مع زملائي."

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية. وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 4.5 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين و مملوكتين لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى امتلاك سيكو على حصة الأغلبية في سيكو كابيتال المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.