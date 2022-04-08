أبوظبي: أعلنت ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والرائدة في المنطقة، وإحدى أكبر 25 مورداً عسكرياً في العالم، عن تعيين سيف علي الدهباشي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "الطيف" التابعة لها والمزود الرائد في الإمارات لدعم دورة الحياة للمنصات والأنظمة البرية العسكرية من خلال خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة وإدارة سلسلة التوريد والتدريب الفني والخدمات الهندسية. وتعد "الطيف" جزءاً من قسم العمليات البرية ضمن قطاع المنصات والأنظمة التابع لمجموعة ايدج.

وبهذه المناسبة، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يأتي تعيين سيف الدهباشي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الطيف بهدف الاستفادة من خبراته الواسعة ومهاراته القيادية لإدارة أعمال الشركة وتحفيز النمو تماشياً مع رؤية الشركة وأهدافها الإجمالية. وإن من أهم ركائز تلك الاستراتيجية هو الدعم والتطوير المستمرين للقدرات السيادية للإمارات وسط سعيها لأن تصبح مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة والخدمات الدفاعية. ونتمنى لسيف التوفيق والنجاح في منصبه الجديد".

وكان سيف الدهباشي يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الطيف، ويمتلك خبرة تتجاوز 17 عاماً في وضع وتطبيق برامج تحولية واسعة النطاقة في بعض من أهم المؤسسات التجارية، بما في ذلك شركات إماراتية مثل "ستراتا للتصنيع" وشركة مبادلة للاستثمار.

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