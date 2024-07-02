ليا كوتيريل: "منطقة الشرق الأوسط مهيّأة لقيادة الابتكار العالمي في مجال الرعاية الصحية"

كوتيريل أول رئيسة تنفيذية لشركة عالمية للتأمين الصحي في الإمارات في خطوة تتماشى مع الالتزام الشامل للدولة بتمكين المرأة في المواقع القيادية

بموجب منصبها الجديد، ستكون كوتيريل مسؤولة عن قيادة النمو الاستراتيجي في أسواق رئيسية بالمنطقة، باستثناء المملكة العربية السعودية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت سيغنا للرعاية الصحية، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الصحية، اليوم عن تعيين ليا كوتيريل في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سيغنا للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب منصبها الجديد، ستعمل كوتيريل على قيادة النمو الاستراتيجي للشركة وتوسيع الوصول إلى حلول الرعاية الصحية عالية الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مع الإشراف على النمو الاستراتيجي في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا (عدا سوق المملكة العربية السعودية الذي يمتلك استراتيجيته التنموية الخاصة في الشركة).

وبذلك تكون كوتيريل أول رئيسة تنفيذية تقود شركة عالمية للتأمين الصحي في دولة الإمارات، مما يمثل إنجازاً هاماً للقطاع، ويدعم التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في الأدوار القيادية وتعزيز التوازن بين الجنسين.

وتتمتع كوتريل بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الصحة والرعاية، بما في ذلك المبيعات والعمليات وخدمة العملاء. وقد شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للتوزيع في شركة سيغنا للرعاية الصحية الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قامت بتطوير نموذج تشغيل يركز على العملاء، مما مكّن الشركة من تحقيق أولوياتها الإستراتيجية.

وكان لها دور فعال في إطلاق برنامج "سمارت كير" من سيغنا للرعاية الصحية، وهو أول منتج تأمين صحي شبكي مفتوح الوصول في المنطقة، ولعبت دوراً هاماً في التوسع الجغرافي للشركة في أفريقيا.

وانضمت كوتيريل إلى شركة سيغنا للرعاية الصحية في عام 2008، حيث قامت ببناء قسم إدارة العملاء في الشرق الأوسط. وترأست عام 2013 فريق إدارة علاقات العملاء للمزايا الصحية العالمية في أمريكا الشمالية قبل أن تعود إلى الشرق الأوسط لقيادة عملية انتقال العملاء العالميين إلى النموذج التشغيلي الجديد لشركة سيغنا للرعاية الصحية.

وبناءً عليه، سيتولى جيروم دروش، الذي كان يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيغنا للرعاية الصحية في المنطقة، مسؤوليات أوسع بصفته الرئيس التنفيذي للمنظمات الدولية، والصحة المنزلية والخدمات الصحية، والصحة الدولية في سيغنا للرعاية الصحية.

وتعليقاً على تعيين كوتيريل، قال جيروم دروش: “باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة شركة دولية للتأمين الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد تعيين ليا إنجازاً رائداً في المنطقة. وفكرها المتنوع ومنظورها المتجدد يعزز تطلعاتنا للنمو، وأنا واثق من أن معرفتها الواسعة بقطاع الرعاية الصحية، إلى جانب فهمها المتعمق لاحتياجات العملاء، يجعلانها المرشحة المثالية للانتقال بأعمالنا في الشرق الأوسط وأفريقيا نحو المرحلة التالية من النمو والنجاح".

وأضاف دروش: "على ضوء عملها في أسواق متنوعة، مثل الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعتبر ليا قائدة ذات كفاءة وخبرة دولية ودراية واسعة بمميزات بيئات الأعمال المختلفة".

بدورها، قالت ليا كوتيريل: "يسعدني أن أتولى هذا الدور في شركة سيغنا للرعاية الصحية.. فمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مهيأة لقيادة الابتكار العالمي في مجال الرعاية الصحية. ويعد التنوع وارتفاع نسبة الشباب بين السكان ميزات أساسية في رحلتنا لضمان وصول أكبر إلى الرعاية عالية الجودة، بما يتماشى مع التزامنا بتعزيز صحة المجتمعات وحيويتها".

وأضافت: "توفر دولة الإمارات فرصاً فريدة لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية وتمكين المجتمعات من الازدهار. وتعدّ المكانة الاستراتيجية لدبي كمركز عالمي للأعمال والابتكار، والتي تدعمها البنية التحتية المتقدمة على مستوى الدولة، مساهماً رئيسياً في المعايير العالية لجودة الحياة الصحية في دولة الإمارات".

وكوتيريل داعمة دائمة للتوازن بين الجنسين والتنوع والشمول من خلال مبادرة تمكين المرأة في المواقع القيادية (WIN) التابعة لشركة سيغنا للرعاية الصحية. وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بامتياز من كلية هولت الدولية للأعمال، كما نالت جائزة "هودجيز سكولار" المرموقة لدى تخرجها.

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