دبي: أعلنت شركة "سلامة" للتأمين (المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "SALAMA")، عن تعيين محمد علي بوعبان رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

يتمتع بوعبان بخبرة واسعة في قطاع التأمين، حيث كان يشغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية الأمريكية للتأمين (أيه آي جي) في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا، ليمضي قدماً بمسيرة النمو في سلامة إلى مرحلتها التالية من التوسع والابتكار الرقمي.

وبخبرة تمتد لأكثر من عقدين في كندا ودبي وهونج كونج، قاد بوعبان تحولات استراتيجية، وعزز المكانة السوقية للشركات التي عمل بها، وحقق التميز التشغيلي في مناطق متعددة. وستساهم خبرته في إدارة المخاطر والتحول الرقمي والتوسع في السوق بشكل كبير في تعزيز مكانة سلامة الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال سعادة فهد القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: "يسعدني أن أرحب بانضمام محمد إلى أسرة سلامة كرئيس تنفيذي للمجموعة. ولا شك أن معرفته العميقة وإلمامه الواسع بالقطاع وسجله القيادي الحافل يجعله الخيار الأمثل لقيادة نجاحنا المتواصل وتعزيز التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا".

وأعرب بوعبان عن سعادته بتولي هذا المنصب وهذه المرحلة الجديدة من مسيرته المهنية، قائلاً: "يشرفني الانضمام إلى سلامة كرئيس تنفيذي للمجموعة، وقيادة فريق ملتزم بتقديم حلول تأمينية مبتكرة. وأتطلع إلى العمل مع متخصصينا الموهوبين لدفع عجلة النمو، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز مكانة سلامة كشركة رائدة في قطاع التأمين".

ويدخل هذا التعيين حيز التنفيذ الفوري في الوقت الذي تواصل فيه سلامة جهودها لتعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول التأمين التكافلي.

نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 939 مليون درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1979 وحتى يومنا هذا، تبقى "سلامة" شركة رائدة في مجال قطاع التكافل.

ويمكن أن يُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الخاص في التركيز على خدمة العملاء، حيث تعمل على إبقاء العملاء والشركاء في قلب عالم الأعمال بالتوازي مع وفائها لقيمها ومبادئها. ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة.

تقدم سلامة خدماتها للعملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة.

وتبقى "سلامة" شريك التكافل المفضّل من قِبَل شركائها وعملائها، وتصون التزامها برسالة "تأمين مستقبلنا ــ معاً".

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