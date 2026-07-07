دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين ("سلامة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين التكافلي المتنوع في المنطقة، عن انتخاب معالي حميد محمد عبيد القطامي رئيساً لمجلس إدارتها.

وقد جرى الانتخاب خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في 2 يوليو 2026، والذي شهد أيضاً انتخاب السيد فريد لطفي الهرموزي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتم اعتماد إعادة هيكلة لجان مجلس الإدارة؛ بما في ذلك لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار.

ويخلف معالي حميد محمد عبيد القطامي في هذا المنصب السيد عيسى علي بن سالم الزعابي، الذي تولى رئاسة المجلس خلال فترة نجاح استكمال عملية إعادة هيكلة رأس مال الشركة والمضي قدماً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية؛ وقد أعرب مجلس الإدارة عن خالص شكره وتقديره للسيد عيسى علي بن سالم الزعابي على قيادته وجهوده المتميزة.

ويتمتع معالي حميد محمد عبيد القطامي بخبرةٍ قيادية واسعة تمتد عبر قطاعات العمل الحكومي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية. وشغل خلال مسيرته المهنية المرموقة العديد من المناصب القيادية العليا؛ من أبرزها وزيراً للصحة ووزيراً للتربية والتعليم ورئيساً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومديراً عاماً لهيئة الصحة بدبي ورئيساً لمجلس إدارة بنك دبي التجاري إلى جانب عضويته السابقة في المجلس التنفيذي لحكومة دبي. يمتلك معاليه دراية عميقة بأفضل ممارسات الحوكمة والقيادة الاستراتيجية والإشراف المؤسسي.

ويحظى السيد فريد لطفي الهرموزي بخبرةٍ قيادية عريقة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاعي التأمين والخدمات المالية وقد شغل عبر مسيرته المهنية الحافلة العديد من المناصب القيادية العليا، ومنها الرئيس التنفيذي لشركة الاينس للتأمين، ورئيس شركة دبي للتأمين والمدير التنفيذي في مجموعة دبي المالية (خدمات التأمين) بالإضافة إلى أدوار قيادية في دبي القابضة ومؤسسات تابعة لمركز دبي المالي العالمي ويشغل حالياً منصب الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين واتحاد التأمين الخليجي، وهو عضو في معهد التأمين القانوني (المملكة المتحدة)، مما يرفد مجلس إدارة الشركة برصيد معرفي وتخصصي عميق في مجالات التأمين، والحوكمة، والقيادة المؤسسية.

وتعليقاً على تعيينه، قال معالي حميد محمد عبيد القطامي، رئيس مجلس إدارة "سلامة":

"يشرفني نيل ثقة أعضاء مجلس الإدارة، كما أتوجه بالشكر والتقدير لمساهمينا على ثقتهم المستمرة والدائمة. لقد حققت شركة "سلامة" تقدماً كبيراً في تعزيز أعمالها، وهي اليوم في موقع قوي يؤهلها للانطلاق نحو مرحلتها المقبلة من النمو؛ وتتطلع القيادة الجديدة إلى العمل عن كثب مع أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية لمواصلة ترسيخ أعلى معايير الحوكمة، ودعم الأولويات الاستراتيجية للشركة، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين والشركاء على حد سواء."

وقال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلامة":

"نيابة عن فريق الإدارة التنفيذية، أهنئ معالي حميد محمد عبيد القطامي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة. نحن نتطلع إلى العمل مع رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لمواصلة تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، وضمان تحقيق أداء مالي وتشغيلي مستدام يعود بالنفع على الشركاء والمساهمين والعملاء."

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رنا حسام

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نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)

تُعد الشركة الإسلامية العربية للتأمين ("سلامة") إحدى أكبر وأعرق مزودي حلول التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم، والمدرجة في سوق دبي المالي، برأس مال مدفوع قدره 820 مليون درهم.

منذ تأسيسها في عام 1979، كانت "سلامة" شركة رائدة في قطاع التكافل، حيث حازت على العديد من الجوائز والأوسمة المرموقة في هذا القطاع. ويُعزى استقرار "سلامة" ونجاحها إلى نهجها الذي يركز على العملاء، والذي يضع عملاءها وشركاءها في قلب أعمالها، مع التزامها التام بمبادئ التكافل الخاصة بها. وتُعرف الشركة بتقديم المجموعة الأكثر تنوعاً وتنافسية من حلول التكافل العائلي، والسيارات، والعام، والصحي، التي تلبي المتطلبات المتغيرة باستمرار لعملائها من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال شبكتها الواسعة من الشركات التابعة والزميلة في مصر والجزائر.

تظل "سلامة" ملتزمةً بحماية كل ما يهمكم؛ لنقدم حلول تأمين موثوقة تلبي تطلعات الأفراد والعائلات والأعمال على الصعيد الإقليمي.

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