- تُسّرع ستيلانتيس من وتيرة خطط النمو لتتماشى مع تنفيذ إستراتيجية DARE FORWARD 2030

- تسعى ستيلانتيس إلى تحقيق الريادة في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا في نهاية هذا العِقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ستيلانتيس، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة السيارات، عن فريق قيادتها الجديد في منطقة الشرق الأوسط، في إطار سعيها لتحقيق أهدافها المتمثلة في ريادة السوق الإقليمية بحلول العام 2030 وفقاً لإستراتيجية Dare Forward 2030 لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وضعت ستيلانتيس أهدافاً في القطاعات الصناعية والتجارية والإنتاج والتحوّل الرقمي وخدمات ما بعد البيع والمشتريات، بما في ذلك زيادة نسبة عملياتها الإنتاجية الإقليمية من 25٪ إلى أكثر من 70٪. وتسعى من خلال هذه الأهداف إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق الإقليمية في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي بأن يكون 25٪ من مجموعة سياراتها من العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيارات كهربائية بحلول العام 2030.

وتعكس التعيينات الجديدة في فريق القيادة التركيز الدائم على النمو التجاري، والالتزام المستمر بالابتكار التكنولوجي في الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة عن تولي سلافن كلارين-سميليانيك، المدير المالي السابق لمنطقة الشرق الأوسط، منصب المدير الإداري للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط. جاء تعيين كلارين- سميليانيك للتركيز بشكل كامل على تحقيق أهداف إستراتيجية Dare Forward 2030 وزيادة فرص النمو في المنطقة من خلال إنشاء شبكة قوية والتوسع المستمر في مجموعة الطرازات والمنتجات الخاصة بالمنطقة.

إضافة إلى ذلك، تم تعيين توماس أودير في منصب المدير الإداري للعلامات التجارية الأوروبية. ويمتلك أودير خبرة كبيرة في مجال السيارات اكتسبها على مدار عشرين عاماً. وجاء انتقال أودير إلى المنطقة لزيادة التركيز على تعزيز حضور الشركة ونمو مبيعات العلامات التجارية الأوروبية الآخذ بالتزايد في منطقة الشرق الأوسط. وسيعمل أودير على تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز مجموعة العلامات التجارية، التي شهدت عودة "ستروين" مؤخراً إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك من خلال الاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية. وسيسعى أودير وفريقه لتعزيز مكانة علامة "بيجو" التجارية الرائدة في السيارات الكهربائية، لا سيما فئة السيارات التجارية الخفيفة.

وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستيلانتيس الشرق الأوسط وإفريقيا: "وضعت الشركة أهدافاً طموحة للمنطقة ضمن إستراتيجية Dare Forward 2030، ونحتاج إلى فريق جريء قادر على تحقيق هذه الأهداف الطموحة. ومن خلال محفظتنا المميزة من العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية، وخطوط الإنتاج التي ستنتج ما يزيد عن 55 طراز بحلول العام 2030، وشبكة وكلائنا التي عملنا على توسعتها مؤخراً، إضافة إلى التركيز على عملائنا، سنكون في وضعٍ أفضل يساعدنا في تحقيق الريادة في السوق".

ويستمر راكيش ناير في منصبه كمدير إداري للعلامات التجارية الأمريكية، حيث يتولى مهمة إدارة محفظة تضم أكبر العلامات التجارية لشركة ستيلانتيس في المنطقة، "جيب"، إلى جانب العلامة التجارية المنافسة "رام" التي تحقق نمواً كبيراً، وعلامات "دودج" و"كرايسلر" التي يعشقها الجميع.

في سبتمبر 2022، أعلنت ستيلانتيس الشرق الأوسط وإفريقيا عن مشاركتها في الخطة الإستراتيجية Dare Forward 2030 التي تشمل المجالات الصناعية والتجارية والإنتاج والتحوُل الرقمي، وخدمات ما بعد البيع والمشتريات. وتسعى ستيلانتيس إلى تصبح الشركة الرائدة في السوق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول العام 2030 من خلال بيع أكثر من مليون سيارة، وتعزيز مكانتها في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، والاستحواذ على حصة سوقية تزيد عن 30٪، وزيادة حصتها في أسواق مناطق الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بنسبة تفوق 12%.

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نبذةٌ عن ستيلانتيس

ستيلانتيس (Stellantis N.V.، المدرَجة في بورصات NYSE/MTA/Euronext Paris تحت الرمز STLA) هي إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة السيارات وتوفير سبل التنقّل. وتجسّد علاماتها التجارية العريقة والأيقونية شغف المؤسِّسين من أصحاب الرؤى المتفردة والعملاء العصريين عبر منتجاتها وخدماتها المبتكرة، والتي تشمل ’أبارث‘ (Abarth)، ’ألفا روميو ‘ (Alfa Romeo)، ’كرايسلر‘ (Chrysler)، ’سيتروين ‘ (Citroën)، ’دودج ‘ (Dodge)، ’دي إس أوتوموبيلز‘ (DS Automobiles)، ’فيات ‘ (Fiat)، ’جيب ‘ (Jeep®)، ’لانسيا ‘ (Lancia)، ’مازيراتي ‘ (Maserati)، ’أوبل‘ (Opel)، ’بيجو‘ (Peugeot)، ’رام ‘ (Ram)، ’فوكسهول ‘ (Vauxhall)، ’فري تو موف‘ (Free2move) و’ليزيس‘ (Leasys) . وانطلاقاً من ميزة التنوع، تقود المجموعة الصناعة وتطمح لأن تصبح أعظم شركة مستدامة في تقنية التنقّل، بينما تحقق القيمة المضافة لكافة الأطراف المعنية ولجميع المجتمعات التي تنشط فيها. لمزيد من المعلومات: www.stellantis.com.

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روان حسبان/مازن الخطيب

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