رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: اختيرت أعلنت شركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة، إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة والتابعة لشركة رأس الخيمة للضيافة القابضة، لتكون المستشار الرئيس الذي يمثل شركة رأس الخيمة العقارية في اتفاقية إدارة الفنادق مع "نيكي بيتش جلوبال".

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة، بحضور العديد من الجهات المعنية.

وقّع الاتفاقية من جانب شركة رأس الخيمة العقارية الرئيس التنفيذي سامح مهتدي، ورئيس التطوير العقاري جيمس مارش، ومن جانب "نيكي بيتش" رئيس الفنادق والمنتجعات ألكسندر شنايدر، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جهاد الخوري، إلى جانب المديرة الإدارية لشركة ستيرلينغ تاتيانا فيلر.

يمثل منتجع وسبا نيكي بيتش، أول فندق يحمل علامة "نيكي بيتش" في رأس الخيمة، ويشكل جزءاً من المخطط الرئيس الأوسع لشركة رأس الخيمة العقارية لتطوير ميناء العرب.

وفي هذا السياق، قالت تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية لشركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة "يسعدنا أن نقدم الاستشارة لشركة رأس الخيمة العقارية فيما يتعلق باتفاقية إدارة الفنادق الموقّعة في منتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة الشهير، والمكون من 155 غرفة. يضمن فريقنا من الخبراء الاستشاريين التنفيذ الأمثل للاتفاقية مع التحقق من توافر الموافقات المطلوبة من قبل المالكين".

وأضافت: "لا تزال رأس الخيمة تشهد تطوراً كبيراً واهتماماً زائداً من قبل المستثمرين الدوليين، كما أننا نتطلع إلى رؤيتها تزدهر أكثر لتصبح الوجهة الأولى للمواطنين والسيّاح الباحثين عن الحياة الفاخرة".

وسيكون منتجع وسبا نيكي بيتش الشاطئي من فئة الخمس نجوم، ذا إطلالة رائعة على المناظر الخلابة للخليج العربي، حيث يقع في جزيرة الحياة في ميناء العرب، وسيوفر لضيوفه مجموعة متنوعة من المطاعم الراقية مع أحدث وسائل الراحة والاستجمام والمسابح.

بدوره، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يعد منتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة المنفذ من قبل شركة رأس الخيمة العقارية علامة فارقة في مسيرة تطوير ميناء العرب، إذ يتماشى مع رؤيتنا لتقديم تجربة نمط الحياة الشاطئية الفاخرة المتناغمة مع أجواء الطبيعة الساحرة في رأس الخيمة، ويسعدنا أن نتشارك العمل مع فريق الخبراء المميزين من شركة ستيرلينغ لتقديم أبهى أجواء الحياة الفاخرة للزوار والمستثمرين في ميناء العرب."

يذكر أن رأس الخيمة تواصل مسيرتها لتكون وجهة رئيسة لأسلوب الحياة الفاخرة، ولتصبح المقصد عندما يبحث الجيل الجديد من السيّاح عن الرفاهية التي تتجاوز أهداف السفر العادية، كما أنها تقدم تجارب فريدة ومميزة في مجال الترفيه والاستجمام.

وتدير شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، التي يقع مقرها في رأس الخيمة، أكثر من 3500 غرفة فندقية في ثلاث دول، وهي مسؤولة عن مجموعة فنادق ومنتجعات تبلغ قيمتها أكثر من 1.25 مليار دولار أمريكي.

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نبذة عن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة:

تتبع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة لشركة راك للضيافة القابضة، وهي إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة. وتتخذ الشركة من رأس الخيمة مقرًا لها، وتُعنى بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات تطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ الشاملة لوجهات السياحة وكما وتقديم الاستشارات وإدارة الأصول. كذلك تدير شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة محفظة فنادق ومنتجعات تزيد قيمتها عن 1.25 مليار دولار أميركي لعملاء في مختلف القطاعات كالحكومات، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الثروة السيادية، والمصارف، والمكاتب العائلية، وكبار المطورين.

وتتمتع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بمكانة فريدة في القطاع. وتعمل على مشاركة وجهات النظر مع الحكومة والمستثمر والمالك والمشغل ومدير الأصول والمستشار، وبالتالي توفر لعملائها علاقات موثوقة طويلة الأجل وخبرات مركزة. كذلك تتولى الإشراف على جميع المشاريع من البداية حتى النهاية. وتتمتع بسجل حافل بتنفيذ المشاريع على نحو ناجح، وقد سبق أن أدت دورًا فعالًا في تحويل رأس الخيمة إلى وجهة سياحية مشهورة عالميًا بالسياحة النشطة والعائلية.

وعلى نحو آخر، يتمتع فريق خبراء شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بأكثر من 150 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة، ويعمل حاليًا على إدارة أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، فضلًا عن دعم العملاء في تنفيذ وتطوير أكثر من 120 مفهوم ذي صلة بالفنادق والوجهات ودراسات الجدوى ودراسات السوق والاستراتيجيات وتحليل حالات الاستخدام الأفضل والأكثر شيوعًا.