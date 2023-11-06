القاهرة، مصر: أعلن ستاندرد تشارترد عن تعيين السيد محمد جاد رئيسا تنفيذيا لفرع البنك بجمهورية مصر العربية، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لهذا الفرع. وقبل ذلك كان البنك يعمل عن طريق مكتب تمثيلي له بالقاهرة.

ويمتلك السيد جاد أكثر من اثنين وعشرين عاما من الخبرة البنكية، حيث أنه انضم إلى ستاندرد تشارترد في عام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا في البنك بما في ذلك الرئيس التنفيذي لفرع البنك في قطر، وساهم بنجاح في تعزيز وتنمية المجموعة. كما شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (CCIB)، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية العالمية حيث كان مسئولا عن تنفيذ استراتيجية البنك وتعزيز العلاقات مع العملاء في ظل التحديات المختلفة التي تواجهها الأسواق، كما شغل العديد من المناصب القيادية في بنك المشرق والبنك العربي قبل انضمامه إلى ستاندرد تشارترد.

وقد حصل بنك ستاندرد تشارترد مصر على ترخيصه المصرفي الكامل في نوفمبر 2022، حيث سيقدم الخدمات المصرفية للجهات السيادية والحكومية ذات الصلة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد الشرق الأوسط (ما عدا الإمارات العربية المتحدة) قائلا: "يسعدنا الإعلان عن تعيين السيد محمد جاد رئيسا تنفيذيا لبنك ستاندرد تشارترد مصر وذلك لخبرته الواسعة في المجال المصرفي وسجله الوظيفي الحافل، ومن المقرر أن يقود عمليات توسع البنك في السوق المصري، وتعزيز قاعدة عملائنا، وتوسيع عروض المنتجات والخدمات لدعم تطلعات الدولة للتقدم الاقتصادي، ونحن واثقون أن هذا التعيين سيعزز من مكانة البنك في السوق المصري وفي المنطقة."

الجدير بالذكر أن ستاندرد تشارترد يعمل في مصر من خلال كيان بنك ستاندرد تشارترد مصر المرخص من قبل البنك المركزي المصري.

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نبذة عن ستاندرد تشارترد:

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجل وجوداً له في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 64 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.

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