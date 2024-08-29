إنجاز رياضي جديد لمصر... الشاذلي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للإنقاذ

رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ:

مصر الآن أصبحت واحدة من أهم دول العالم التي تملك كوادر رياضية قيادية في العديد من المؤسسات الدولية

القاهرة: في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى رصيد مصر من النجاحات الدولية، فاز الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برئاسة الاتحاد الإفريقي للإنقاذ، كما حصل على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، وذلك في الانتخابات التي أُجريت في أستراليا على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإنقاذ وبطولة العالم للإنقاذ.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تقديم وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك بمناسبة الفوز الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قوة ومكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.

وفي الانتخابات التي شهدتها الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للإنقاذ، تفوق الشاذلي على خمسة مرشحين آخرين من دول جنوب إفريقيا، المغرب، إفريقيا الوسطى، بوركينا فاسو، وموريتانيا، ونجح الشاذلي في الحصول على 11 صوتًا من أصل 14 صوتًا، بفارق كبير عن أقرب منافسيه من جنوب إفريقيا الذي حصل على 3 أصوات فقط.

وأعرب الشاذلي عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا برياضة الغوص والإنقاذ، وأن هذا الفوز يُعد خطوة مهمة في تعزيز الدور المصري على المستوى الإفريقي والدولي في هذا المجال.

وأشاد الشاذلي بالجهود التي قامت بها مصر في إطلاق مبادرة "مصر بلا غرق" والتي تهدف إلى الحرص على سلامة المواطنين وتعزيز مهاراتهم في مجال الإنقاذ، بالإضافة إلى دعم الكوادر الرياضية والشبابية المصرية لتولي المناصب القيادية في المؤسسات الرياضية الدولية.

وأضاف الشاذلي: قائلا "مصر الآن أصبحت واحدة من أهم دول العالم التي تملك كوادر رياضية قيادية في العديد من المؤسسات الدولية، وهذا يعزز من مكانتها الدولية الرفيعة في شتى المجالات، وخاصة في الرياضة."

بهذا الفوز، يؤكد سامح الشاذلي مرة أخرى على قدرات مصر وكوادرها في تحقيق النجاح والريادة في المحافل الرياضية الدولية، ويعزز من مكانة مصر كدولة محورية في قيادة وتطوير الرياضات المختلفة على مستوى العالم.

-انتهى-

#بياناتحكومية