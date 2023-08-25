أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن ترقية سعادة سالم سعيد المدفع لمنصب الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول، وجاء ذلك على هامش حفل التكريم الذي تم تنظيمه في المقر الرئيسي لشركة "رافد".

ويشغل المدفع هذا المنصب، بعد أعوام من العمل رئيساً تنفيذياً لشركة رافد لحلول المركبات، حقّق خلالها العديد من الإنجازات الملموسة في خطط عمل الشركة، شملت التطوير في الاستراتيجية والمشاريع والعلامات التجارية التي تندرج تحت مظلة رافد.

وأشاد سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، بالجهود الكبيرة والإنجازات التي حققتها رافد لحلول المركبات، منذ تأسيسها عام 2017، المتمثلة بالريادة في تقديم حلول مبتكرة في قطاع المركبات، بما يتماشى مع رؤية شركة الشارقة لإدارة الأصول، الساعية إلى توفير بيئة مناسبة لمختلف الاستثمارات والقطاعات، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وجذب قطاعات واسعة من المستثمرين، بما يواكب المسيرة المتواصلة للنهضة التنموية لإمارة الشارقة".

وأضاف الصايغ: حققت رافد خلال الأعوام الماضية العديد من الإنجازات، وعلى رأسها مشروع تقديم خدمات الإصلاح الشامل لمعدات المناولة الأرضية التابعة لدناتا في مطار دبي، إلى جانب إبرام العديد من مذكرات التعاون والشراكة على المستوى المحلي والخليجي، من خلال مرافق استراتيجية ذات بنية تحتية متطورة باستخدام المعدات الحديثة، وضمن المقاييس ومعايير الجودة العالمية.

من جانبه، توجه سالم المدفع بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادات في شركة الشارقة لإدارة الأصول على ثقتها بخبراته ومسيرته العملية لتولّي هذا المنصب الخدمي، مشيداً في الوقت نفسه بالدعم اللامحدود الذي توليه الشركة إلى كافة شركاتها وكوادرها الوطنية لدعم نمو وتطور الأعمال والتميّز في الأداء، بما يحقق رؤية الشركة الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

الجدير بالذكر بأن سالم المدفع انضم إلى شركة الشارقة لإدارة الأصول في عام 2016 بمنصب المدير العام لشركة رافد، قبل أن تتم ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة رافد، وهذا نتيجة خبرته الطويلة التي امتدت لأكثر من 15 عاماً في العديد من المجالات، حيث عمل في البنك العربي المتحد، مديراً لقسم البطاقات الائتمانية، ومسؤول التسويق وخدمة العملاء والعلاقات الحكومية في مختلف إدارات شركة الشارقة لإدارة الأصول.

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