حيث بلغت نسبة القيادات النسائية في ساب 42%

أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تعيين رانية الشريوفي رئيساً تنفيذياً للموارد البشرية اعتباراً من تاريخ 24 فبراير 2022. وبذلك يؤكد بنك ساب مكانته كرائد عالمي في مجال تمكين المرأة ومعززاً التزامه بمبدأ تكافؤ فرص النمو والتطوير لجميع الكوادر الوطنية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

ويأتي اختيار رانية لقيادة قطاع الموارد البشرية في البنك نظراً لكفاءتها وخبرتها العملية، حيث تعد رانية من الكوادر القيادية الناجحة في مجال الموارد البشرية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في هذا المجال. وشغلت على مدار السنوات الماضية عدداَ من المناصب الهامة في الموارد البشرية في ساب، كان آخرها منصب نائب رئيس الموارد البشرية . وفي مارس 2018، تم تعيينها كرئيس للموارد البشرية في ساب تكافل حتى فبراير 2020. وتتمتع رانية بالمهارات القيادية ، والمعرفة الشاملة بقطاع الموارد البشرية عامةً، واهتمامًا عميقًا بالأساليب الحديثة الساعية لتطوير بيئة العمل ، ورفاهية الموظفين وتطوير الأداء.

هذا، وقد أسهم ساب بفاعلية في سبيل تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، لاسيما في القطاع المالي. ووفقاً لشركة Deloitte ، في عام 2021 كانت نسبة النساء في الأدوار القيادية في المؤسسات المالية 24% ومن المتوقع أن تنمو إلى 28% بحلول عام 2030. وفي المقابل ، مع آخر تعيين في الإدارة التنفيذية لبنك ساب ارتفعت نسبة الإناث في الإدارة العليا لتصل إلى 42%، أي ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي.

وبهذه المناسبة علق السيد توني كريبس، العضو المنتدب لـ ساب قائلاُ:"يأتي تعيين رانية في هذا المنصب كأحد الشواهد على نجاح خطط التدرج الوظيفي والتطوير في ساب، بصفتها لاعبًا رئيسيًا في إدارة أصولنا الأكثر قيمة وهم موظفينا ستلعب رانية دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجية البنك والحفاظ على مكانتنا الريادية في تمكين المرأة في السوق السعودي."

#بياناتحكومية

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.