الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رويال جت الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز ومقرها أبوظبي، عن تعيين أشوك كومار في منصب نائب الرئيس للموارد والتحول المؤسسي.

ويُعد كومار من الكفاءات التنفيذية البارزة في قطاع الطيران، حيث يمتلك أكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجالات الإدارة المالية، والخدمات المؤسسية، والتميز التشغيلي. كما يحمل عضوية معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في الهند، إلى جانب شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، ما يجمع بين الخبرة المالية المتقدمة والفهم العميق لقطاع الطيران، وهي المؤهلات التي رسخت مكانته كأحد أبرز القيادات التنفيذية الموثوقة لدى عدد من أبرز مؤسسات الطيران في المنطقة.

وشغل أشوك كومار سابقاً منصب نائب الرئيس للشؤون المالية ومدير خدمات الشركات في رويال جت، حيث أمضى ما يقارب عشرين عاماً ضمن الشركة. وأشرف خلال تلك الفترة على محفظة أعمال تحقق إيرادات سنوية تقارب مليار درهم إماراتي، كما قاد فريقاً يضم أكثر من 400 موظف، مساهماً في تعزيز الكفاءة المالية، وتحسين إدارة التكاليف، وتطوير استراتيجيات في مجال إدارة المخاطر المؤسسية.

وقبل انضمامه إلى رويال جت، تولّى كومار منصب مدير دعم الأعمال المالية لدى طيران الخليج، إحدى شركات الطيران العريقة في منطقة الشرق الأوسط، كما أمضى تسع سنوات في "الرحلات الرئاسية"، الجهة الحكومية الإماراتية المتخصصة في الطيران الرئاسي والتي تأسست في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث شغل منصب محاسب إداري. وخلال تلك الفترة، اكتسب خبرات متقدمة في إدارة العمليات المالية المعقدة المرتبطة بالمهام الحكومية الحساسة والعمليات ذات المتطلبات الأمنية العالية.

بدأ أشوك كومار مسيرته المهنية لدى شركة أرنست أند يونغ، حيث اكتسب خبرة واسعة في مجالات المحاسبة والتدقيق وإدارة المخاطر والرقابة المالية. ويتميز بسجل حافل في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الربحية من خلال تطبيق أفضل معايير الانضباط المالي، إلى جانب خبرته في قيادة استراتيجيات إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة فرق عمل متعددة التخصصات والثقافات.

وقال أشوك كومار، نائب الرئيس للموارد والتحول المؤسسي في رويال جت: «يشرفني تولّي هذه المسؤولية الجديدة في رويال جت، الشركة التي أمضيت فيها ما يقارب عقدين من الزمن وشهدت خلالها العديد من محطات النمو والتطور. ومع دخول الشركة مرحلة جديدة من مسيرتها، أتطلع إلى المساهمة في دفع جهود التحول المؤسسي والرقمي، ودعم تحديث الأسطول، بما يعزز مكانة رويال جت الرائدة في قطاع الطيران الخاص ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو المستدام على المدى الطويل».

نبذة عن شركة رويال جت:

شركة رويال جت للطيران الخاص التابعة لإمارة أبوظبي، هي شركة رائدة على مستوى قطاع الطيران الخاص العالمي المتميز ويرأس مجلس إدارتها سعادة محمد بن محفوظ العارضي. يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بشكل أساسي من قاعدة عملياتها الثابتة وقاعة رويال جت في مطار زايد الدولي مبنى كبار الشخصيات، وتحمل الشركة وموظفيها شهادات وتراخيص متعددة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الطيران المدني في جمهورية سان مارينو.

من خلال كياناها في أبو ظبي ، تمتلك و / أو تشغل رويال جت 8 طائرات بوينغ بيزنس جت وطائرتان بومباردييه جلوبال 5000. وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات دعم الرحلات وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات.رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، كما أن العمليات الجوية والأرضية معتمدة من قبل المجلس الدولي لطيران الأعمال وتحت برنامج ويفرن وينجمان. وتعتبر قاعدة عملياتها الثابتة أيضًا عضو في شبكة إير إيليت الرائدة. تفتخر رويال جت بكونها الفائز في جائزة " أفضل شركة طيران خاص بالعالم " وبالعديد من جوائز السفر العالمية السنوية وقد فازت قاعدة عملياتها الثابتة بالعديد من الجوائز لمرافقها وخدماتها المتميزة.

https://www.royaljetgroup.com/

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زينة شبيب

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