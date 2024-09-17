فالنتاين سيتولى تطوير مفاهيم مبتكرة للمطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات في فنادق روتانا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن ترقية سكوت فالنتاين إلى منصب نائب رئيس الشركة لقسم المأكولات والمشروبات.

وفي منصبه الجديد، سيكون فالنتاين المسؤول الأول عن تنفيذ استراتيجية روتانا الشاملة في مجال المأكولات والمشروبات، وسيقود جهود تطوير مبادرات طهي مبتكرة، مع الحرص على تقديم أعلى معايير الجودة والخدمة. وسيعمل تحت إشراف إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا، على تطوير وتنفيذ مفاهيم جديدة ومبتكرة للمطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات التي ستساهم في تعزيز مكانة روتانا الرائدة في قطاع الضيافة.

وفي تعليقه على ترقية فالنتاين، قال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا: "لقد كان لأسلوب فالنتاين المبتكر والتزامه الدائم بالتميز أثرٌ بالغٌ في تشكيل وتطوير عملياتنا بمجال المأكولات والمشروبات خلال السنوات الأخيرة. كما أنه كان القوة الدافعة وراء تبني مبادرات الاستدامة في مطابخنا من خلال استخدامه لأحدث التقنيات مثل تقنية Chef’s Eye. ونحن على ثقة تامة بقدرته على مواصلة تطوير عروض الطهي لدينا ورعاية المواهب الشابة من الطهاة، وهو ما يجعله الخيار الأمثل لهذا المنصب الهام".

انضم فالنتاين إلى فريق عمل روتانا في أغسطس 2019، حيث تولى منصب مدير قسم الطهي. ومنذ انضمامه، أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة الخاصة بالمأكولات والمشروبات. وبفضل قيادته ورؤيته الثاقبة، حققت روتانا إنجازات كبيرة في تطوير مفاهيم الطهي وتعزيز جودة خدماتها، ولقد توّجت جهوده بترقيته إلى منصب مدير قسم المأكولات والمشروبات والطهي في أوائل عام 2024.

قبل انضمامه إلى روتانا، تمكّن فالنتاين من بناء مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في قطاع الضيافة، حيث عمل مع أشهر العلامات التجارية الفندقية ومؤسسات الطهي المستقلة على مستوى العالم. وتشمل خبرته الواسعة التعاون مع 11 طاهياً حائزين على نجمة "ميشلان"، وافتتاح أربعة مطاعم في مدينة أمستردام، بالإضافة إلى تأسيس جمعية الطهاة في تنزانيا. يحمل فالنتاين شهادة في إدارة المأكولات والمشروبات من جامعة كورنيل المرموقة. وطوال مسيرته المهنية التي امتدت لـ 25 عاماً، حصل على العديد من الجوائز والتقديرات، من بينها اعتراف دليل ميشلان لندن ونجمة ميشلان أمستردام وجائزة فودرز.

وقال فالنتاين: "أنا متحمس جداً لتولي هذا المنصب الجديد في روتانا، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فرقنا المتميزة في قسم المأكولات والمشروبات. وبلا شك سنتمكن معاً من دفع عجلة الابتكار في عالم الطهي، ونضمن حصول كل ضيف على تجربة طعام لا تُنسى ترقى إلى أعلى درجات الجودة والمسؤولية".

تدير روتانا حالياً 81 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، مع أكثر من 280 منفذاً لتقديم المأكولات والمشروبات لملايين الضيوف سنوياً. وتواصل الشركة توسيع نطاق حضورها عبر تطوير باقة متميزة من المشاريع الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية، مما يعزز مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة.

حول مجموعة روتانا

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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