الفندقي المخضرم يعود إلى منطقة الشرق الأوسط بعد تحقيقه إنجازات استثنائية في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة

بارنز يحظى بخبرة واسعة تزيد على 40 عاماً في مجال افتتاح الفنادق والمنتجعات الجديدة، وتغيير صورة الأصول الفندقية

الرياض، المملكة العربية السعودية-5 فبراير 2024: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وتركيا، اليوم عن تعيين فيليب بارنز رئيساً تنفيذياً جديداً لها اعتباراً من 1 مارس 2024.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد سليم الزير، نائب رئيس مجلس إدارة روتانا: "نرحب بانضمام فيليب بارنز رئيساً تنفيذياً جديداً لروتانا، حيث نتطلع إلى الاستفادة من خبرته القيادية الغنية وفهمه العميق لمشهد الضيافة العالمي من أجل الارتقاء بسمعة روتانا ومستوى تميّز خدماتها. ونتوق لرؤية نتائج نهجه المميز ورؤيته المبتكرة في الفصل القادم من مسيرة العلامة ومشاريعها المتنامية في الأسواق الرئيسية".

عمل بارنز لمدة تقارب 25 عاماً لدى مجموعة "فيرمونت للفنادق والمنتجعات"، حيث شغل فيها العديد من المناصب القيادية العليا حول العالم، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وشغل مؤخراً منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة جنوب كاليفورنيا (2020 – 2022). كما عمل سابقاً لدى علامات تجارية رائدة في مجال الضيافة مثل "فورسيزونز" و"شانغريلا" وغيرهما.

وفي منطقة الشرق الأوسط، شغل بارنز منصب نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة "فيرمونت للفنادق والمنتجعات" في دولة الإمارات العربية المتحدة (2009-2011)، حيث أشرف على العمليات التشغيلية لفنادق فيرمونت النخلة بدبي، وفيرمونت باب البحر أبوظبي، وفيرمونت عجمان، ومنتجع فيرمونت الفجيرة الشاطئي، وفيرمونت أبوظبي في مرحلة ما قبل الافتتاح. وشغل قبل ذلك منصب نائب الرئيس للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط (2007-2009)، حيث أشرف على المشاريع وافتتاح الفنادق الجديدة في جنوب أفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وعمان.

وبهذه المناسبة، قال بارنز: "يشرفني الانضمام إلى روتانا – هذه العلامة التجارية المحلية التي يقترن اسمها بأعلى مستويات الخدمة في المنطقة. وأتطلع إلى التعاون مع فريق العمل لتنمية إرث روتانا وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز لاعبي قطاع الضيافة الرئيسيين في المنطقة. وسنبدأ معاً رحلة جديدة لإعادة تعريف مفهوم الضيافة، و تحقيق وعد روتانا لضيوفها ’معنا للوقت معنى‘، وإرساء معايير جديدة للقطاع".

وتضم محفظة روتانا حالياً 19,602 غرفة فندقية وست علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك 10,159 غرفة في 36 فندقاً بدولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، و2,183 غرفة في ثمانية فنادق بالمملكة العربية السعودية.

حول مجموعة روتانا:

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم. ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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