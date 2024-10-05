أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن تعيين أوور تالايهان مديراً إقليمياً لمنطقة تركيا وشرق ووسط أوروبا، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر 2024.

وسيتولى تالايهان الإشراف على العمليات التشغيلية لفنادق روتانا في تركيا والعديد من منشآتها الأخرى في الدول المجاورة. وسيقود تنمية محفظة الشركة في هذه المنطقة مع التركيز على زيادة الإيرادات وتعزيز التميز التشغيلي لتحقيق وعد روتانا لضيوفها "معنا للوقت معنى". ويندرج تعيين تالايهان - الذي سيعمل تحت إشراف إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا – ضمن إطار مساعي الشركة لتحقيق خططها الطموحة بالتوسع في المنطقة.

وأعرب إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا، عن ثقته بقدرة تالايهان على قيادة فريق روتانا في هذه السوق المهمة، وقال بهذا الخصوص: "يسرنا انضمام تالايهان إلى فريق قيادتنا؛ خصوصاً وأن خبرته الواسعة في حفز نمو الإيرادات ونهجه المبتكر لتعزيز تجربة الضيوف يدعمان طموحاتنا للتوسع في تركيا وشرق ووسط أوروبا. ويشكل هذا التعيين خطوة مهمة في مساعي الشركة لتعزيز حضورها في المنطقة".

عمل اوور تالايهان لأكثر من 30 عاماً في قطاع الضيافة، وبذلك يمتلك رصيداً غنياً من الخبرات والمهارات التي تعزز قدرته على الاضطلاع بمسؤوليات منصبه الجديد. وقبل انضمامه إلى روتانا، شغل تالايهان العديد من المناصب القيادية العليا لدى أشهر مجموعات الضيافة العالمية، بما فيها "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" و"هيلتون" و"ستاروود" و"ماريوت" و"فنادق ومنتجعات فيرمونت رافلز الدولية (FRHI)" و"فنادق ومنتجعات أكور".

واكتسب تالايهان سمعة طيبة في قطاع الضيافة بفضل نهجه التحولي المبتكر الذي يركز بشكل أساسي على العملاء لتحقيق النمو والتطور، وقدرته على بناء فرق عمل متعددة الثقافات عالية الأداء. وكان يشغل قبل انضمامه إلى روتانا منصب نائب رئيس العمليات في "فنادق ومنتجعات أكور" في تركيا والمدير العام لفندق سويس أوتيل البوسفور في اسطنبول".

وتعليقاً على منصبه الجديد، قال أوور تالايهان: "أنا متحمس جداً للانضمام إلى روتانا وقيادة فريقها في تركيا وشرق ووسط أوروبا. وفي ضوء الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة، أتطلع إلى العمل مع فرقنا لتعزيز إرث روتانا، ومواصلة تحقيق التميز التشغيلي، والارتقاء بمستويات رضا العملاء وتطوير الأعمال. وسنحرص معاً على إرساء معايير جديدة لقطاع الضيافة".

تُدير روتانا حالياً 82 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولديها مجموعة كبيرة من المشاريع المرتقبة في تركيا والأسواق الدولية. وسيساهم تعيين تاليهان وخبرته الواسعة في القطاع بتحقيق المزيد من النجاح للعلامة التجارية في المنطقة.

حول مجموعة روتانا

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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