نيويورك: أعلنت اليوم "سيربيروس كابيتال مانجمنت" المحدودة (المُشار إليها فيما يلي بـ "سيربيروس")، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار البديل، عن انضمام ربيع صفير إليها بمنصب المدير الإداري ورئيس شؤون تكوين رأس المال العقاري لمنطقة الشرق الأوسط، وسيعمل انطلاقاً من مقرّه في مدينة دبي.

وقال لي ميلشتاين، رئيس "سيربيروس جلوبال إنفستمنتس" والرئيس العالمي لشؤون العقارات في "سيربيروس"، في معرض تعليقه على هذا الأمر: " يعكس تعيين السيد ربيع التزامنا ببناء علاقات طويلة الأمد مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "قدّمنا باستمرار حلولاً للمستثمرين من خلال منصّتنا العقارية الثابتة القائمة على استراتيجيات عدة ونحن نتطلع قدماً إلى توسيع نطاق سمعتنا التجارية كشريك موثوق به في ظل قيادة السيد ربيع".

من جانبه، علّق السيد صفير قائلاً: " قامت ’سيربيروس‘ بإنشاء امتيازٍ عقاري من الطراز العالمي. إذ طوال ثلاثة عقود تقريباً، أنشأ الفريق ميزة مختلفة للمستثمرين من خلال دمج القدرات الاستثمارية والتشغيلية التي يتمتّع بها. ومع ما تمتلكه المنصة من فرصٍ بارزة، أنا متحمّس للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين المؤسسيين في منطقة الشرق الأوسط".

هذا ويجلب السيد صفير الخبرة الواسعة التي اكتسبها على مدى أكثر من 15 عاماً في مجال جمع أموال رأس المال وتطوير الشركات من خلال الاستراتيجيات العقارية. وشغل مؤخراً منصب رئيس تكوين رأس المال للعقارات في شركة "ديجيتال بريدج"، حيث تولّى إدارة وتطوير علاقات الشركة مع شركائها المحدودين في منطقة الشرق الأوسط. كما شغل مسبقاً مناصب مالية وإدارية عليا في مجموعات متعددة الجنسيات، من ضمنها شركة المملكة للاستثمارات الفندقية وشركة "إل سي إتش" القابضة.

من جانبه، أشار غرانت بيرلين، الرئيس العالمي لجمع الأموال العقارية في شركة "سيربيروس": "يُسعدنا أن نرحّب بالسيد ربيع في فريقنا. إذ ستُساهم معرفته العميقة بالقطاع وخبرته القوية في تنمية الشراكات في تعزيز انخراطنا مع المستثمرين في هذه المنطقة المهمة".

تجدر الإشارة إلى أنّه منذ العام 1993، تُعدّ "سيربيروس" مستثمراً رائداً في مجال العقارات والأصول المرتبطة بها. وتُعدّ الشركة إحدى أكبر المستثمرين وأكثرهم خبرة في حافظات القروض المتعثرة، إذ تُبرم اتفاقيات شراكة مع أفضل المؤسسات المالية في العالم. هذا وتدير منصة "سيربيروس" العقارية أصولاً مرتبطة بالعقارات تبلغ قيمتها 27 مليار دولار أمريكي بدعم من فريق يضم أكثر من 150 متخصصاً في الشركة التي تملك مكاتب في كلّ من الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وأستراليا.

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لمحة عن "سيربيروس"

تُعدّ "سيربيروس"، التي تأسّست عام 1992، شركة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار البديل وتمتلك ما يقارب 55 مليار دولار أمريكي من الأصول في الائتمان التكميلي، والأسهم الخاصة، والاستراتيجيات العقارية. تستثمر الشركة عبر هيكل رأس المال، إذ تُنشئ منصات الاستثمار المتكاملة وقدرات التشغيل الخاصة بنا ميزةً تقوم بتحسين الأداء وتحقيق القيمة على المدى الطويل. كما تتمتع فرقنا الثابتة بالخبرة في العمل بشكل تعاوني في مختلف فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية لتحقيق عائدات جيّدة مُعدّلة بحسب المخاطر لمستثمرينا. للمزيد من المعلومات حول موظفينا ومنصاتنا، يُرجى زيارة موقعنا الالكتروني التالي: www.cerberus.com.

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