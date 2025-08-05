القاهرة: أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن تعيين مروة حمزة في منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، في خطوة استراتيجية تشكل إضافة محورية لفريق القيادة العليا بالشركة، وتؤكد التزام راية القابضة الراسخ بتعزيز رأسمالها البشري كركيزة أساسية لدفع النمو المستقبلي. ويعكس هذا التعيين توجه راية القابضة كشركة استثمارية متنوعة في أنشطتها وقطاعاتها، تضع تمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية ضمن أولوياتها المؤسسية، إيمانًا منها بأن التنوع والشمول عنصران أساسيان لتحقيق الاستدامة والتأثير طويل المدى.

تتمتع مروة حمزة بخبرة عملية تناهز ثلاثين عامًا في مجال الموارد البشرية، شغلت خلالها مناصب قيادية لدى كبرى الشركات العالمية والمحلية. تُعرف مروة حمزة في القطاع كـ "خبيرة في نظم المكافآت الشامل"، نظرًا لخبرتها المتقدمة في تصميم برامج تعويضات مبتكرة وفعالة، تسهم في تعزيز الأداء وتحفز الاحتفاظ بالمواهب. وقد برزت كإحدى أبرز الشخصيات المتخصصة في التحول المؤسسي من خلال الموارد البشرية، مع تركيز خاص على مجالات المكافآت وتطوير الكفاءات.

قبل انضمامها إلى راية القابضة، تولت مروة منصب رئيس قطاع المكافآت والسياسات في شركة فودافون مصر، حيث قادت استراتيجية تعويضات شملت أكثر من 9,000 موظف، وأسهمت في ترسيخ عدالة داخلية وتنافسية خارجية. كما تولّت سابقًا مسؤولية قطاع شركاء الأعمال للموارد البشرية لوظائف التكنولوجيا والدعم، وأسهمت في مواءمة حلول الموارد البشرية مع الأهداف التشغيلية وتحسين معدلات التفاعل والمشاركة بين الموظفين، خلال فترة عمل استمرت 19 عامًا داخل الشركة.

كما شغلت مناصب قيادية في الموارد البشرية بعدد من الشركات الكبرى مثل أليانز ومرسيدس-بنز، حيث اكتسبت خبرات واسعة في العمل ضمن بيئات متعددة الجنسيات، ما عزز من قدرتها على قيادة التحول المؤسسي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

في منصبها الجديد لدى راية القابضة، تقود مروة ملف رأس المال البشري عبر محفظة استثمارية متنوعة، من خلال تطوير استراتيجية شاملة للمواهب وبناء قيادات مستقبلية، مع ضمان مواءمة سياسات الموارد البشرية لأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم توسع المجموعة محليًا وإقليميًا.

تحمل مروة حمزة شهادة مدير مجلس إدارة معتمد، وتتمتع بشغف كبير تجاه تطوير المواهب وتوجيه الجيل القادم من قادة الموارد البشرية، ويتميز أسلوبها القيادي بمزيج من الرؤية الاستراتيجية والكفاءة التشغيلية، ما يجعلها شريكًا موثوقًا للإدارة التنفيذية ومحفزًا فعّالًا لنمو الشركة وتطورها المستدام.

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