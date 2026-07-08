أعلنت راسمال فنتشرز، أول شركة استثمار للرأس المال الجريءفي قطر والتي تحظى بثقة صناديق الثروة السيادية ومنها جهاز قطر للاستثمار، عن تعيين شركة ناراتيف ون شريكاً استراتيجياً لإدارة حضورها الإعلامي وتعزيز مجودها في الأسواق العالمية.

يُجسّد هذا التعاون انضمام ناراتيف ون بوصفها الذراع التنفيذية لوظيفة الاتصالات في راسمال فنتشرز، إذ ستدعم الشركة توسّع راسمال المتنامي في مناطق عملياتها عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا، فضلاً عن ترسيخ حضورها الدولي.

ويعكس هذا التعيين مكانة راسمال فنتشرز بوصفها شركة تقع في قلب ممر رأس المال المتسارع بين قطر ومنطقة الخليج والأسواق العالمية، وهو ديناميكية تستوجب بنية تحتية اتصالية مُصمَّمة أصلاً لجمهور المستثمرين المؤسسيين، لا لجمهور الصحافة التجارية العامة. وقد كانت خبرة ناراتيف ون المتخصصة في قطاع الاستثمار وتركيزها على احتياجاته الفريدة من أبرز العوامل التي رجّحت الاختيار لصالحها.

في تصريح قالت سومية دريدج، شريك في راسمال فنتشرز"نؤمن في راسمال فنتشرز بأن الشركات العظيمة تُبنى بالتنفيذ المتميّز غير أنها تَخترق الأسواق بالرواية المقنعة — ومساعدة مؤسسينا على إتقان هذه الرواية هو من أكثرالأدوار التي نضيفها قيمةً بوصفنا مستثمرين. كنا بحاجة إلى شريك قادر على العمل بسرعتنا ذاتها، فكانت ناراتيف ون الخيار الذي برز فوراً"

وأضاف طارق فؤاد، الرئيس التنفيذي، ناراتيف ون "راسمال فنتشرز تبني شيئاً بالغ الأهمية حقاً — أول منصة استثمار مُدارة بحوكمة رسمية في قطر، في لحظة باتت فيها ممرات رأس المال بين الخليج والأسواق العالمية الكبرى من أبرز القصص التي تُشكّل مشهدالأسواق الخاصة عالمياً. يسعدنا أن نكون شريكهم في الاتصالات، وأن نُسهم في إيصال هذه القصة إلى الجمهور الذي يصنع القرار."

عن راسمال فنتشرز

راسمال فنتشرز أول شركة استثمار مُدارة بحوكمة رسمية في قطر، تحظى بثقة صناديق الثروة السيادية ومنها جهاز قطر للاستثمار ومرخّصة من مركز قطر المالي. تدعم الشركة شركات التكنولوجيا في مرحلتَي السلسلة A والسلسلة B عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا، مع التحقق من إمكانية الوصول إلى السوق الخليجي قبل ضخ رأس المال. كان شركاء راسمال من أوائل المستثمرين في كريم، فضلاً عن دعمهم المبكر لسنونو.

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عن ناراتيف ون

ناراتيف ون شركة اتصالات متخصصة تخدم قطاع الاستثمار والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركات الراغبة في دخول هذه الأسواق. تُقدّم الشركة خدمات الاتصالات الاستراتيجية وإدارة العلاقات الإعلامية وصياغة السرديات الاستثمارية، بلغتَي العربية والإنجليزية، مع اتخاذ الامتثال التنظيمي ركيزةً أساسية لعملها.

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للاستفسارات الإعلامية

ناراتيف ون — طارق فؤاد، المؤسس والرئيس التنفيذي

tfouad@n1comms.com · n1comms.com

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