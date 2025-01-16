المنامة ـ جامعة الخليج العربي: كرم معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، أستاذ الفيزياء التطبيقية، الدكتور وهيب عيسى الناصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله نائبًا للرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي.

وخلال حفل التكريم، أشاد معالي رئيس الجامعة بمسيرة الدكتور الناصر العلمية والأكاديمية التي تميزت بالعطاء المستمر على المستويين المحلي والخليجي، وقال معاليه: "لقد كانت مساهمات الدكتور الناصر محورية في تعزيز مكانة الجامعة على صعيد البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، حيث قدم العديد من الأفكار التي أسهمت في تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في المنطقة."

وأشار الرئيس إلى إسهامات الدكتور الناصر في مجالات الفيزياء والطاقة المتجددة والبيئة والفلك، موضحًا أن اهتماماته العلمية المتنوعة قد ساهمت في إثراء النقاش العلمي في هذه الحقول المعرفية، مما جعل منه أحد الأسماء البارزة في المجتمع الأكاديمي.

من جانبه، أعرب الدكتور وهيب الناصر عن بالغ شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة على الدعم المستمر الذي يلقاه من إدارة الجامعة، مشيدًا بالبيئة الأكاديمية الحاضنة للبحث العلمي.

وقال الدكتور الناصر: "إن ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية هو نتيجة العمل الجماعي والجهود المشتركة التي بذلها جميع الزملاء في الهيئة الأكاديمية والإدارية، وأضاف قائلاً: "لقد كانت تجربتي في الجامعة مليئة بالتحديات والفرص التي ساعدتني على النمو المهني على الصعيد الأكاديمي والبحثي"، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون المستدام هو الطريق الأمثل لتحقيق التقدم العلمي والابتكار في المنطقة الخليجية والعالم العربي بشكل عام.

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