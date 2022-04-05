عجمان، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري، وهي مشروع مشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير انترناشونال، عن تعيين جورج سعد رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

وسيشرف سعد من خلال منصبه الجديد على استراتيجية التطوير لمشروع الزورا، معتمداً على خبرته التي تزيد عن عشرين عاماً في مجالات الادارة والتطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويحمل سعد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية مانشستر للأعمال، وسبق له تولى عدة مناصب ادارية في قطاع التطوير العقاري، كان آخرها المدير التجاري لمشروع جزيرة المرجان.

وصرح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة الزورا: "مع دخول مشروعنا فصلا جديداً في مسيرة النمو، سيكون لجورج سعد بسجله المهني المتميّز وخبرته الواسعة في مجال التطوير العقاري، دورا مفصليا في تطوير مشاريع الزورا الجديدة التي ستسهم بدورها وبشكل أساسي بتقدم التنمية العمرانية في إمارة عجمان".

ويعد مشروع الزورا العمراني، المصمم من شركة سوليدير انترناشونال، واحدا من أبرز المشاريع متعددة الاستعمالات المطلة على البحر ويهدف الى إنشاء منطقة متكاملة ذات طابع انساني تركز على مميزات الموقع الطبيعية من شواطئ رملية بيضاء ومانغروف متداخل في المشروع. ويوفر المشروع بيئة عصرية التصميم تستلهم سحرها من الطبيعة وسط أجواء هادئة وآمنة، لتؤمن لسكانها وزوارها أسلوب حياة متوازنا وشعوراً حقيقياً بالانتماء.

يقع مشروع الزورا على مساحة 5،43 كلم مربع من الأراضي الساحلية بواجهة بحرية ممتدة على طول 12 كلم، ويشمل المشروع منتجع أوبيروي بيتش ريزورت الفخم، وملعب ونادي الزورا للغولف، وهو ملعب دولي مكون من 18 حفرة تديره شركة ترون العالمية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية أخرى قيد التنفيذ حالياً تتمتع كلها باطلالات مميزة على ملعب الغولف او المانغروف او البحر.

#بياناتشركات

- انتهى -

للاتصال:

وفاء أحمد

0569474164 w.ahmad@saharapr.com