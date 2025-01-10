دبي، الإمارات المتحدة: أعلنت ديلويت الشرق الأوسط اليوم تعيين سايمن كويردن رئيساً لقسم الجرائم الجنائية والمالية في المنطقة. يتسلّم كويردن منصبه الجديد بعد أن كان يشغل منصب شريك في ديلويت المملكة المتحدة طوال 22 عاماً، وتشمل خبراته في القطاع خدمة العملاء في مختلف الأسواق الدولية بما فيها منطقة الشرق الأوسط.

وقال هاني خوري، الشريك المسؤول عن الاستشارات الإستراتيجية والمخاطر والمعاملات في ديلويت الشرق الأوسط: "يشكّل تعيين سايمن كويردن خطوة استراتيجية ومهمة بالنسبة إلينا في منطقة الشرق الأوسط حيث يتزامن مع التغيرات التكنولوجية الحاصلة ومع المخاطر الجديدة التي تواجه الشركات الحكومية والخاصة. فنحن ملتزمون بالتعاون مع أبرز الخبراء لقيادة الأعمال نحو آفاق جديدة وتوفير حلول شاملة للعملاء في أسواقنا من خلال أسماء تتمتّع بفهم معمّق للشؤون التقنية."

وأضاف خوري قائلاً: "يعتبر كويردن شخصية عالمية رائدة تتمتع بخبرة واسعة في كافة جوانب الجرائم الجنائية والمالية، وأنا على ثقة بأننا من خلال انضمامه إلى فريقنا في الشرق الأوسط، سنعزز مكانتنا الرائدة في السوق ونوفّر قيمة مضافة لعملائنا عبر الخدمات الجنائية ومكافحة الجرائم المالية."

تشمل خبرة كويردن العمل في لجان خاصة ضمن مجالس إدارة شركات القطاعين العام والخاص، والإشراف على المراجعات والتحقيقات في الحوادث والظروف الحساسة، بالإضافة إلى العمل مع مجموعة من العملاء المقيمين في المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية، أو الذين لهم مصالح فيها.

وتعليقاً على تعيينه، قال سايمن كويردن: "يشرّفني تولّي هذا الدور القيادي في شركة ديلويت الشرق الأوسط، ويسعدني أن أحظى بفرصة توفير خدمات جنائية عالمية المستوى وحلول للجرائم المالية، وتلبية احتياجات العملاء من أصحاب النفوذ والتأثير المتزايدين إقليمياً، وكذلك العملاء الدوليين في القطاعين الحكومي والخاص."

يستخدم قسم الجرائم الجنائية والمالية في ديلويت الشرق الأوسط البيانات الفنية والقطاعية والتحليلات والتكنولوجيات الرائدة لتوفير حلول مخصصة للتحقيقات والنزاعات الأكثر تعقيداً.

ومع إدراك الشركات لأهمية الحاجة إلى تحديد المخاطر الناشئة واستباقها، تستخدم ديلويت الشرق الأوسط كلاً من البيانات المؤسسية المتقدمة والأدوات التحليلية والبيانات المكانية للمبادرة إلى مكافحة الجرائم المالية، ومساعدة العملاء بالتالي على الحدّ من آثار المخاطر المحتملة، وتعزيز قدراتهم في مجال التحقيقات.

عن ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) هي شراكة مرخص لها من الباطن من قبل ديلويت (ن س إي) دون ملكية قانونية لديلويت توش توهماتسو المحدودة. ديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة (ن س إي) هي شركة عضو مرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة

د إم إي هي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة ١٩۲٦ في المنطقة من خلال 26 مكتبا" في 15 بلداً وتضم قرابة ٥,٠٠٠ شريك ومدير وموظف. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق الأوسط وقبرص مكرّس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة د إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة أو كيان بشكل مستقل مع العملاء الخاصين بهم وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

تقدم د إم إي خدماتها في مجال التدقيق والمراجعة، والاستشارات الإدارية والمالية، وخدمات استشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها عبر 23 مكتباً منتشرو في 15 دولة، ويعمل فيها أكثر من 7,000 شريك ومدير ومهني.

عن ديلويت:

يشير اسم ”ديلويت“ إلى واحدة أو أكثر من شركات ديلويت توش توهماتسو المحدودة، والشركات الأعضاء في شبكتها العالمية بالإضافة إلى الجهات المرتبطة بها (يُشار إليها مجتمعة ”شركة ديلويت“). تُعتبر ديلويت توش توهماتسو المحدودة (يُشار إليها أيضاً باسم ”ديلويت غلوبال“) وكل واحدة من الشركات الأعضاء فيها والجهات المرتبطة بها كيانات منفصلة عن بعضها البعض، ويتمتع كل منها بالشخصية القانونية والاستقلالية. وبالتالي، لا يستطيع أي كيان منها إلزام أو إجبار الكيانات الأخرى تجاه أي طرف خارجي، كما لا يتحمل كل كيان منها المسؤولية عن أفعال وحالات الإهمال الخاصة بالكيانات الأخرى، بل يتحمل المسؤولية عن أعماله وخالات الإهمال الخاصة به فقط. لا تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة، ولا ديلويت شمال جنوب أوروبا، ولا ديلويت الشرق الأوسط أي خدمات للعملاء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com/about

تقدم ديلويت مجموعة من الخدمات الرائدة في مجال تخصصها، وهي خدمات التدقيق والضمان، الضرائب والشؤون القانونية، والاستشارات العامة، والاستشارات المالية، بالإضافة إلى استشارات المخاطر إلى حوالي ٩٠% من أفضل الشركات العالمية المدرجة في مجلة فورتشن غلوبال ٥٠٠، بالإضافة إلى آلاف الشركات الخاصة في العالم. يقدم المهنيون العاملون لدينا خدماتهم التي تحقق نتائج قابلة للقياس، ومستدامة، وتساعد على تعزيز الثقة العامة بأسواق المال، وتمكّن عملاءنا من التطور والازدهار، وتمهد الطريق نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة، ومجتمع أكثر مساواة وعالم أكثر استدامة. تفخر ديلويت بإرثها العريق الممتد لأكثر من ١٧٥سنة، ومكاتبها المنتشرة في أكثر من 150 دولة ومنطقة جغرافية والتي يعمل فيها حوالي ٤٥٧,٠٠٠ مهني واستشاري.. لمعرفة المزيد حول كيف يستطيع العاملون في ديلويت إحداث الأثر المنشود الذي يحقق القيمة المستدامة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com

-انتهى-

#بياناتشركات