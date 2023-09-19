في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى دعم قطاع العقارات في الإمارات

دبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "ديجا فو" أحد الشركات العقارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين مهاب سمك الرئيس التنفيذي والشريك الإداري الجديد للشركة، والذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا القطاع تمتد على مدار عقدين من الزمن، وعمل في المناصب الإدارية لعدد من كبرى الشركات العقارية بالدولة منها "إعمار"، " هامبتونز إنترناشيونال" و " إنجل آند فولكرز"، وتأتى هذه الخطوة في إطار الخطط الاستراتيجية للشركة للتوسع والنمو في الإمارات.

ويدعم التعيين الجديد خطة الشركة الهادفة إلى تعزيز مكانتها الريادية في القطاع العقاري بالدولة، حيث تلتزم "ديجا فو" بتقديم أفضل الخدمات في هذا القطاع المتنامي، وسيعمل الرئيس التنفيذي الجديد على زيادة ونمو الخدمات العقارية للشركة وتحسين عملياتها في الدولة.

وقال مهاب سمك، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة ديجا فو: "يشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواُ مطرداً، وتحرص شركة ديجا فو على دعم هذا النمو من خلال الخطط الواعدة التي تضمن تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء في الدولة". وأضاف الرئيس التنفيذي : "يسعدنى الانضمام لشركة ديجا فو وأتطلع إلى قيادة الشركة في المرحلة القادمة من النمو السريع بما يحقق أفضل فائدة لعملائنا وأصحاب المصلحة على حد سواء”.

وفي ظل النمو الملحوظ والمكانة الريادية عالمياً لقطاع العقارات بدولة الإمارات، تواصل شركة ديجا فو العمل على تعزيز عملها لمواكبة ازدهار هذا القطاع وارتفاع الطلب المتواصل على العقارات والخدمات المميزة للعملاء بالدولة، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الهادفة إلى توفير الحلول السكنية المتكاملة لمختلف الفئات من المواطنين والمقيمين من أجل ضمان نمط حياة مميز ومستدام، بجانب إطلاق المبادرات والحزم الاقتصادية التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز جاذبية القطاع العقاري للاستثمار ودعم الاقتصاد بالدولة.

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نبذة عن شركة "ديجا فو" للوساطة العقارية:

تعمل شركة ديجا فو للوساطة العقارية في القطاع العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 15 عامًا، وتوفر مجموعة من الخدمات المتكاملة للعملاء والمسثمرين في هذا القطاع، وتحظى بالشراكة مع كبرى الشركات العاملة بالدولة منها إعمار، ونخيل، وداماك، ودبي للعقارات وشركة صبحا العقارية وغيرها، وتقدم محفظة عقارية واسعة النطاق في دبي وكل الإمارات ، وتقدم ديجا فو حلول عقارية شاملة تتمتع بالمصداقية والشفافية، ولدى الشركة رؤية واعدة للتوسع والنمو كما ان لديها فريق عمل من ذوى الخبرة الواسعة المؤهلين في تقديم أفضل الخدمات العقارية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

