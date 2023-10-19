أعلن دويتشه بنك اليوم عن تعيين السيد فالديمار روتفوس مديراً عاماً لفرعه في أبوظبي. وينضم السيد روتفوس، الذي اعتمد تعينه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى اللجنة التنفيذية التابعة لدويتشه بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون مقره أبوظبي.

وبموجب منصبه كمدير عام لفرع أبوظبي، سيتولى السيد روتفوس الإشراف على كافة أنشطة البنك الخاضعة لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وسيتعاون عن كثب مع رؤساء الأقسام ووحدات الأعمال لضمان سلاسة تقديم منتجات وخدمات البنك للعملاء، مع الحرص في الوقت نفسه على التقيّد التام بالقوانين والتنظيمات السارية محلياً في دولة الامارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى مسؤولياته كمدير عام لفرع دويتشه بنك في أبوظبي، سيواصل السيد روتفوس مسؤولياته الحالية كرئيس لقسم توزيع القروض وحلول الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتضمن تقليل المخاطر والتحوط الائتماني المصرفي والتعرض للسوق في الأسواق الأولية والثانوية في قسم الخدمات البنكية للشركات من خلال العمل مع قاعدة المستثمرين في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بدأ السيد روتفوس مسيرته المهنية من خلال برنامج دويتشه بنك التدريبي في ألمانيا، حيث عمل في البنك لأكثر من 13 عاماً، أدار خلاها أدواراً مختلفة عبر مجموعة منتجات تمويل التجارة والإقراض وإدارة النقد في كل من ألمانيا وآسيا والمملكة المتحدة. وفي منصبه السابق، كان عضواً في فريق الرئيس التنفيذي للعمليات لقسم تمويل التجارة والإقراض، حيث كان له دور فعال في التنفيذ الناجح للعديد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية والتنظيمية عبر قطاع تمويل التجارة والإقراض.

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