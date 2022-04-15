دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دلسكو، المزود الرائد للحلول المتكاملة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين أنطوني مارك في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع حلول القوى العاملة.

يتمتع أنطوني بخبرة واسعة في قطاع رأس المال البشري والحلول المبتكرة، اكتسبها على مدار مسيرته المهنية التي امتدت لما يصل إلى 30 عاماً في قطاعي الطيران وإدارة المرافق. وشغل مؤخراً منصب العضو المنتدب لمجموعة إيه بي إم إنك في المملكة المتحدة وأوروبا وأيرلندا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى أنطوني إدارة قطاع حلول القوى العاملة في دلسكو، والذي يشمل خدمات القوى العاملة وعمليات قطاع الطيران، بالإضافة إلى توفير حلول متكاملة ومصممة حسب الطلب لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل شركة، مستعيناً بسجله الحافل بالإنجازات في إدارة الأعمال وتطويرها وزيادة الإنتاجية والإيرادات.

وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: "يسعدنا أن نرحب بأنطوني مارك في فريق دلسكو، ونثق في أنه سيشكل إضافة جديدة لشركتنا بخبرته الواسعة في القيادة التشغيلية والتنفيذية والعملية، ونأمل أن نستفيد من رؤيته الإستراتيجية ومهاراته الفنية العالية وبراعته التجارية المتميزة".

وتسلّم أنطوني مارك مهام منصبه الجديد كمدير للعمليات في قطاع حلول القوى العاملة لدى دلسكو اعتباراً من 1 أبريل 2022.

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