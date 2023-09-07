يجلب السيد سرينيفاسان حصيلة متنوعة من الخبرات المهنية والمهارات القيادية والتفكير الاستراتيجي إلى منصبه الجديد مع تاريخ مهني يربو على 37 عاماً في مجال التأمين

دبي - تفخر شركة دبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإعلان عن تعيين السيد أ. ر. سرينيفاسان في منصب الرئيس التنفيذي الجديد، والذي يتميز بتاريخ مهني يزيد عن 37 عاماً في مجال التأمين، يجلب السيد سرينيفاسان حصيلة ثرية من الخبرات والمهارات القيادية والتفكير الاستراتيجي إلى منصبه الجديد.

صرّح سعادة خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحّب بالسيد سرينيفاسان وسط فريق عمل دبي الوطنية للتأمين، إذْ يشعر كل أفراد الفريق بالحماس نحو بدء مسيرة جديدة في ظل قيادته الواعدة. وتتوافق الخبرات العميقة التي يتمتع بها مع الرؤية الاستراتيجية والقدرة المُثبتة على قيادة مسيرة التحوّل وفق التزام الشركة بتحقيق التميز والابتكار من خلال إجراءات غاية في السلاسة. وفي ظل قيادته، ستتبوأ الشركة مقعدها الفريد من جديد ضمن رواد قطاع التأمين من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمات غير مسبوقة إلى العملاء جنباً إلى جنب مع تحقيق آفاق جديدة من الازدهار والتقدم."

وقد صرّح السيد سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: "إنه ليشرّفني أن أتولى منصب الرئيسي التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين، وأتطلع إلى استثمار الخبرات والمعارف التي حصلت عليها طوال السنوات السابقة في دفع عجلة النمو مع بناء شراكات طويلة المدى وتقديم مزايا غير مسبوقة إلى العملاء وأصحاب المصلحة على حد سواء. معاً، سندرس المشهد المتطور لنضع بأيدينا مخطط النجاح المتجدد."

وأضاف قائلاً: "كما أتقدم بخالص الشكر إلى سعادة خلف الحبتور ومجلس الإدارة على هذه الفرصة وعلى ثقتهم في مهاراتي لقيادة الشركة، وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس الإدارة والفريق والشركاء الأعمال."

ويعد السيد سرينيفاسان في المقام الأول محاسباً قانونياً من الطراز الأول وهو هندي الجنسية، حيث عمل في شركة التأمين المعتمدة ACII في لندن، وحصل على درجة الزمالة من معهد التأمين في الهند. إضافة إلى ذلك، تمتد خبرته الواسعة عبر مختلف المجالات في قطاع التأمين مما يجعله من الرواد الذين يُشار إليهم بالبنان في هذا القطاع. وقد أمضى السنوات الـ 29 الماضية في العمل ضمن مناصب إدارية عليا في منطقة الشرق الأوسط؛ الأمر الذي ساعده على دراسة وتحليل قطاع التأمين في المنطقة بصورة أكثر تعمقاً وتفصيلاً.

وتجعل معرفته الشاملة بمتغيرات سوق الشرق الأوسط ورؤيته العميقة في إجراءات التأمين وإعادة التأمين من سرينيفاسان قيمة مضافة إلى الشركة. وعلى مدار مسيرته المهنية، رسَّخ السيد سرينيفاسان علاقات وطيدة مع كبار شركات إعادة التأمين والوسطاء والعملاء ما يدل على التزامه ببناء الثقة والتعاون داخل القطاع ككل.

لقد أثبّت السيد سرينيفاسان قدرته مراراً على تحويل الشركات وتعزيز الأرباح. كما أنّ سجله الحافل بالنجاح في قيادة التغيير التنظيمي وخبرته في تحويل الشركة وعمليات الدمج والاستحواذ يجعله خياراً مثالياً لدفع الشركة نحو النمو المستمر والابتكار.

قُبيّل انضمامه إلى دبي الوطنية للتأمين، قام السيد سرينيفاسان بدور محوري في تأسيس "MNK Re Limited" التابعة لمركز دبي المالي العالمي، وهي شركة وساطة بارزة ضمن مجموعة "Lloyd's" التي يقع مقرها في لندن. وعلى صعيد عالمي، امتدت خبراته الواسعة في مجال التأمين عبر الهند وعمان ودبي والبحرين؛ حيث شملت مناصب قيادية مثل الرئيس التنفيذي لشركة دار التكافل في دبي، والرئيس التنفيذي لشركة أرابيا فالكون في عمان، والأهلية للتأمين في عمان.

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نبذة عن دبي الوطنية للتأمين

شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين هي من شركات التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل في دبي منذ عام 1991، مع فرع في أبو ظبي. إنها شركة تأمين متعددة الخدمات تُقدّم منتجات متنوعة تشمل التأمين على السيارات، والتأمين الطبي، والتأمين على السفر والمنزل والدراجات، والعديد من بواليص التأمين الأخرى للشركات مثل التأمين الطبي للمجموعات، والتأمين على الحياة للمجموعات، والتأمين الهندسي والبحري والعقاري وتأمين المسؤولية. يقدّم فريقها التخصصي المؤلَّف من مهنيين في مجال التأمين وإعادة التأمين، أفضل سياسات التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بالشركات الأخرى في القطاع. وتساهم الخدمات الميسّرة للمطالبة بتحصيل قيمة التأمين في تعزيز العلاقات المتبادلة مع العملاء.

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