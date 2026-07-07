أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، عن تشكيل مجلس إدارته الجديد برئاسة السيد محمد أحمد السادة، في خطوة تدعم مسيرة المعهد في تطوير خدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، وتعزيز إسهامه في ترسيخ مكانة مملكة البحرين في هذا القطاع الحيوي.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته الأعضاء الجدد السيدة دلال أحمد الغيص، والسيدة مريم منصور كازروني، والسيدة نوف رمزي الخواجة، إلى جانب الأعضاء المستمرين السيدة أمل إسحاق الكوهجي، والسيد محمد عبدالرزاق شيرازي، والسيدة دانييل باسكواريللي القصيبي.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد أحمد السادة عن اعتزازه برئاسة مجلس إدارة "دانات"، مؤكداً أن المعهد يتمتع بمكانة متميزة بفضل خبراته العلمية المتخصصة ودوره في دعم قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة محلياً ودولياً. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز قدرات المعهد في مجالات الفحص والبحث والتدريب والشراكات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة.

وأكد السادة أن مجلس الإدارة سيعمل على دعم الإدارة التنفيذية في تنفيذ خطط المعهد المستقبلية، وتطوير خدماته وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية، بما يعزز ثقة العملاء والشركاء والجهات المعنية، ويدعم حضور "دانات" كمؤسسة وطنية متخصصة تسهم في الحفاظ على إرث مملكة البحرين العريق في مجال اللؤلؤ الطبيعي، وتعزيز قيمته من خلال الخبرة العلمية الحديثة واستخدام أحدث المعايير المهنية.

من جانبها، رحبت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، بالتعيينات الجديدة في مجلس الإدارة برئاسة السيد محمد أحمد السادة، مؤكدة أن ما يضمّه المجلس من خبرات متنوعة وكفاءات مهنية في العديد من المجالات والقطاعات، سيشكل إضافة نوعية لمسيرة المعهد، ورافداً مهماً لجهود الإدارة التنفيذية في تعزيز كفاءة العمليات، وتطوير منظومة الخدمات، ودعم قدرة "دانات" على مواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وقالت: "نتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة الجديد لمواصلة تعزيز أداء "دانات" وتطوير منظومة خدماته الفنية والمعرفية، بما يدعم دقة الفحص وموثوقية التقارير، ويعزز برامج البحث والتدريب وبناء القدرات في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة. كما نعرب عن تقديرنا لمجلس الإدارة السابق على دعمه وجهوده خلال الفترة الماضية، وما أسهم به في تطوير مسيرة المعهد وترسيخ حضوره. وسنواصل التركيز على الحفاظ على ثقة العملاء والشركاء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تطوير دور المعهد العلمي والمهني بما يواكب تطور القطاع، ويسهم في الحفاظ على مكانة مملكة البحرين التاريخية في مجال اللؤلؤ الطبيعي."

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

-انتهى-

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