دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن تعيين ديفيد ر. واينرب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، اعتباراً من 3 أكتوبر 2024. ويعد واينرب رائد أعمال مخضرماً وقائداً في مجال العقارات، وينضم إلى "دار جلوبال" حاملاً معه عقوداً من الخبرة والإبداع، وسيبني على الأسس القوية التي رسختها الشركة، مع التركيز على استراتيجيتها لتوسيع محفظتها ونطاقها.

يتمتع واينرب بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 30 عاماً، أصبح من خلالها معروفاً على نطاق واسع بقيادته كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لشركة "هوارد هيوز كوربوريشن"، حيث كان يقود شركة عقارية عملاقة بمليارات الدولارات. وتحت قيادته، شهدت القيمة السوقية لشركة "هوارد هيوز كوربوريشن" نمواً من 500 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار في وقت رحيله عن الشركة في عام 2019. وقد أدى نجاح واينرب في إنشاء مشاريع تطويرية شهيرة مثل وسط مدينة سمرلين في نيفادا وقرية وارد في هونولولو، إلى تعزيز سمعته كقائد في القطاع يتمتع بالقدرة على خلق قيمة دائمة في العقارات.

ومنذ عام 2020، شغل واينرب منصب رئيس مجلس إدارة شركة "واينرب فنتشرز"، وهي شركة استثمارية واستشارية تركز على العقارات. وفي عام 2013 حصل على "جائزة إرنست آند يونج لرائد الأعمال لهذا العام" في مجال العقارات. بالإضافة إلى ذلك، تم اختياره ضمن قائمة أقوى 100 شخصية في قطاع العقارات من "Commercial Observer" وتم اختياره واحداً من أفضل 200 رئيس تنفيذي في الولايات المتحدة من قبل منصة "ExecRank".

وبصفته رئيساً لمجلس إدارة "دار جلوبال"، سيتولى واينرب توجيه الرؤية الاستراتيجية للشركة بينما تواصل جهودها لتوسعة محفظتها. ويمثل تعيين واينرب إنجازاً مهماً لشركة "دار جلوبال"، حيث تهدف إلى تقديم مشاريع عقارية بارزة ومبتكرة ومستدامة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمدن الحديثة.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "سعداء بانضمام ديفيد واينرب كرئيس جديد لمجلس الإدارة. ولا شك أن خبرته الطويلة وسجله الحافل بالإنجازات في قيادة النمو في هذا القطاع سوف يسهمان في تسريع المرحلة التالية من تطوير ’دار جلوبال‘".

من جانبه، قال ديفيد واينرب: "يسعدني الانضمام إلى ’دار جلوبال‘ في مثل هذا الوقت المتميز من مسيرة نموها. وتتمثل رؤيتي في الاستفادة من الأسس القوية التي رسختها الشركة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وتوسعة حضورها بما يضمن أن المشاريع لا تلبي فقط توقعات المستثمرين المحليين والدوليين، بل وتتجاوزها أيضاً. وسنركز معاً على تقديم قيمة استثنائية للجهات والأطراف المعنية من خلال تقديم معايير وعروض تصميمية عالمية المستوى تلبي احتياجات سوقي المنازل من الفئتين الأولى والثانية، فضلاً عن إرساء معايير جديدة للابتكار والتميز في تطوير العقارات".

ويعكس تعيين واينرب التزام "دار جلوبال" باستقطاب أفضل المواهب القيادية وتعزيز رؤيتها في أن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال تطوير العقارات. وبفضل خبرته الواسعة وقيادته، تستعد الشركة لتحقيق مرحلة جديدة من الإنجازات في السنوات القادمة.

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

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وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023.

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