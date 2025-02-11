أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دار التأمين، تابعة لمجموعة دار التمويل وتقدم مجموعة متميزة من الحلول التأمينية المبتكرة، عن تعيين السيد محمد الأمين أبو قورة كمدير تنفيذي جديد. تمثل هذه التغييرات الاستراتيجية في الإدارة خطوة هامة نحو تعزيز مكانة دار التأمين في قطاع التأمين المتطور.

يتمتع السيد أبو قورة بخبرة تزيد عن 30 عاماً في قطاع التأمين، حيث شغل مناصب رئيسية في الإدارة التنفيذية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. تمتد خبرته الواسعة لتشمل القيادة الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، والابتكار، والتميز التشغيلي. على مدار مسيرته المهنية، قاد السيد أبو قورة بنجاح مبادرات رئيسية، ووجه برامج تأمين واسعة النطاق، وأسس شراكات استراتيجية ساهمت في دفع النمو المستدام للأعمال.

وتعليقاً على التعيين، قال السيد محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: "يسعدنا أن نرحب بالسيد محمد أبو قورة كمدير تنفيذي جديد لدار التأمين. إن معرفته العميقة بقطاع التأمين، وذكائه القيادي، وقدرته المثبتة على دفع النمو تجعله القائد المناسب لتوجيه الشركة نحو المرحلة التالية من النجاح."

وتعبيراً عن حماسه، صرح السيد أبو قورة: "يشرفني الانضمام إلى دار التأمين ويسعدني قيادة فريق ملتزم بالتميز والابتكار. معاً، سنبني على الأساس القوي للشركة، ونعزز الحلول الموجهة نحو العملاء، ونواصل المساهمة في تطوير قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وبالتزامن مع التحول الإداري الجديد، تؤكد دار التأمين التزامها بتقديم حلول تأمينية متطورة، وتعزيز النمو، والحفاظ على مكانتها ودورها الرئيسي في سوق التأمين الإقليمي.

عن دار التأمين:

دار التأمين مقرها أبوظبي، برأس مال مدفوع وقدره 118,780,500 درهم، تقدم دار التأمين منتجات وخدمات تأمينية على أعلى مستويات الجودة بأسعار معقولة، تفي بالمعايير الدولية وتتناسب مع الاحتياجات المحلية التي تتراوح بين فئات التأمين الأساسية إضافة إلى التأمينات المتخصصة. دار التأمين مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز IH.

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