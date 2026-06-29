المنامة، مملكة البحرين : أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن تعيين السيد رازي المرباطي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك بالاضافه لمنصبه كعضو في مجلس ادارة البنك، على أن يباشر مهامه ابتداء من تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٦.

ويتمتع السيد رازي المرباطي بخبرة مصرفية واستثمارية واسعة تمتد لأكثر من ٢١ عامًا في القطاع المصرفي والمالي، شغل خلالها مناصب قيادية بارزة في مؤسسات مالية محليه وإقليمية، مع سجل مهني متميز في مجالات الاستثمارات الإسلامية والخدمات الاستشارية والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والاستثمارات الخاصة, بالاضافه لعضويته في مجلس ادارة خليجي بنك منذ ٢٠٢٥.

وقبل توليه منصبه الجديد في خليجي بنك، شغل المرباطي منصب الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش كابيتال ورئيس توظيف الاستثمار وإدارة العلاقات في بنك جي إف إتش (مجموعة جي إف إتش المالية سابقاً). ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة خليجي بنك، وشركة استيراد للاستثمار، بالاضافه الى عدد من الشركات التابعه لمجموعة جي إف إتش.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، قائلًا: "يسرنا الترحيب بالسيد رازي المرباطي في منصبه الجديد رئيسًا تنفيذيًا لخليجي بنك، ونتطلع بثقة إلى ما سيضيفه من خبرات قيادية ومصرفية عميقة لدعم مسيرة البنك خلال المرحلة المقبلة. حيث يتمتع السيد رازي بخبره واسعه في مجال الصيرفه وإدارة الثروات بالإضافه الى خبرته الواسعه في مجال الخدمات المصرفيه الخاصه."

وأضاف: "يمثل هذا التعيين خطوة مهمة في دعم توجهات البنك الاستراتيجية الجديدة، وتعزيز قدرته على مواصلة النمو، وتطوير أعماله وخدماته ومنتجاته بما يواكب تطلعات العملاء والمساهمين. ونحن على ثقة بأن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها السيد رازي المرباطي ستسهم في ترسيخ مكانة خليجي بنك كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة في مملكة البحرين."

من جانبه، صرّح السيد رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، قائلًا: "يشرفني الانضمام إلى خليجي بنك في هذه المرحلة المهمة من مسيرته، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على ثقتهم الغالية. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق البنك لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتطوير الحلول المصرفية والاستثمارية بما يدعم النمو المستدام ويعزز القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين، إن شاء الله."

وأضاف: "ستتركز أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة على تطوير تجربة العملاء وتوسيع قاعدة الأعمال، ورفع كفاءة العمليات، إلى جانب تعزيز الابتكار والجاهزية الرقمية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يدعم قدرة البنك على مواكبة تطورات القطاع المصرفي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية الجديدة."

هذا ويُعد خليجي بنك من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويسعى إلى تحقيق تطلعات عملائه من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب مبادراته المجتمعية الهادفة إلى دعم التعليم وتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات