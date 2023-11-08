أوندر شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة دايكن تركيا على مدى أكثر من عقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة الرائدة في تصنيع حلول تكييف الهواء والتهوئة والتدفئة والتبريد، عن تعيين حسن أوندر رئيسًا للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى تركيا.

ويشغل أوندر منصب الرئيس التنفيذي لشركة دايكن تركيا منذ العام 2011، وسيتولى من خلال منصبه الجديد مسؤولية رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا، وقيادة استراتيجيتها الرامية للتوسع في الأسواق الناشئة.

بدأ حسن أوندر مسيرته المهنية في العام 1999 كرائد أعمال، حيث أسس شركة Airfel الناشطة في مجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في تركيا. وفي العام 2001، تم دمج شركته مع شركة Sanko Holding، إحدى أبرز المجموعات الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في تركيا. وقد تم اختيار أوندر ليكون "المدير العام الشاب الأكثر نجاحًا" في تركيا في مسابقة "الطريق إلى النجاح" لمجلة كابيتال في العام 2008. وبعد استحواذ دايكن على شركة Airfel في عام 2011، تولى أوندر قيادة شركة دايكن تركيا ودول رابطة الدول المستقلة لمدة 12 عامًا، وبفضل مهاراته القيادية، ارتفعت مبيعات شركة دايكن تركيا باليورو بنسبة بلغت 520% ​​منذ العام 2011، وحصلت على مراكز عليا في التصنيفات الخاصة بالقطاع، بما في ذلك المركز 113 في قائمة أفضل 500 شركة صناعية في تركيا لعام 2022.

وتعليقًا على تعيينه، قال حسن أوندر، رئيس دايكن الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: "تمكنت دايكن من ترسيخ حضورها القوي في السوق العالمية، وتعزيز مكانتها القيادية في معظم المناطق. يتمثل هدفنا بأن نكون شركة رائدة في الأسواق الناشئة، وذلك انطلاقًا من نجاحاتنا في تركيا ودول رابطة الدول المستقلة. وفي الوقت نفسه، نسعى إلى البقاء في الطليعة في مجال التطورات التقنية، وتقديم حلول تبريد وتدفئة موفرة للطاقة لكل من الأفراد والشركات. بالإضافة إلى ذلك، سنلتزم بتطبيق الممارسات البيئية المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة، تماشيًا مع استراتيجية دايكن ورؤيتنا البيئية الرامية إلى بلوغ صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

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لمحة عن صناعات دايكن المحدودة

صناعات دايكن المحدودة هي شركة رائدة عالميًا في تطوير وتصنيع منتجات تكييف الهواء والتهوئة والتدفئة والتبريد عالية الجودة وتصميم الحلول الخاصة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية. تأسست الشركة في اليابان عام 1924 وتسعى جاهدة إلى الجمع بين الخبرة والتجربة لتوفير تقنيات مبتكرة وجديدة تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء المستقبلية. حققت دايكن نموًا كبيرًا على مدى القرن الماضي، حيث يبلغ عدد الموظفين لديها نحو 96 ألف شخصًا وتملك 117 قاعدة إنتاج في 170 دولة حول العالم.

تعنى شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بالتخطيط والترويج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع ودعم مختلف منتجات تكييف الهواء ومعدات التبريد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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