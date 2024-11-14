دبي: أعلنت مجموعة جيه إيه للمنتجعات والفنادق عن تعيين رالف بورتشياني في منصب الرئيس التنفيذي الجديد. ويحظى بورتشياني بخبرة استثنائية تمتد لأكثر من أربعة عقود في قطاع الضيافة، وبسجلٍ حافلٍ بالنجاح في قيادة العلامات الفندقية الفاخرة، بعد أن أمضى ثلث مسيرته المهنية في أرقى فنادق لندن، تلاها 20 عاماً أخرى قضاها في منتجع ترامب تورنبيري الشهير في اسكتلندا، حيث حصل المنتجع تحت إدارته على تصنيف فوربس من فئة الخمس نجوم، مما شكل إنجازاً مهماً أخر من مسيرته المهنية.

استلهم بورتشياني شغفه بتقديم خدمة مخصصة وتجارب ضيافة فريدة من جذوره الأسكتلندية-الإيطالية، حيث بدأ مسيرته المهنية في مطعم العائلة للمأكولات البحرية. وعند انتقاله لاحقاً إلى وسط لندن، أدرك قيمة بناء علاقات عميقة وذات مغزى مع كل من زملائه والنزلاء.

ويجسّد هذا الإنجاز اليوم في دبي الثلث الأخير من مسيرة بورتشياني المهنية ويأتي تتويجاً لرحلته الاستثنائية. ويستعدّ الرئيس التنفيذي في منصبه الجديد، لقيادة جيه إيه للمنتجعات والفنادق، شركة الضيافة الإماراتية الأصيلة ذات الإرث العريق، نحو مزيد من النمو والتوسع، وسيركز جهوده نحو تنمية المواهب وتحفيز الابتكار، واضعًا تجربة النزلاء في صدارة الأولويات من خلال مبادرات استراتيجية تسعى للتحول الرقمي وتعزيز الاستدامة، مع التركيز على تعزيز ولاء العملاء وإرساء علاقات تدوم مع العلامة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دتكو": "يسرّنا أن نرحب بالسيد بورتشياني في مجموعة جيه إيه للمنتجعات والفنادق. إن قيادته وشغفه بقطاع الضيافة يجعلانه الخيار المثالي لقيادة العلامة التجارية خلال المرحلة المقبلة من نموها. نتطلع إلى رؤية مجموعة جيه إيه للمنتجعات والفنادق تزدهر تحت إشرافه، مع الحفاظ على القيم التي جعلتها المكان المفضل لدى الكثيرين على مر السنين".

وبدوره أعرب رالف بورتشياني عن سعادته قائلاً: "يشرفني الانضمام إلى مجموعة جيه إيه للمنتجعات والفنادق، وأتطلع إلى تعزيز إرثها العريق، وتحسين تجربة النزلاء، ودعم ثقافة التميّز بين أعضاء فريق العمل لدينا."

يبشّر تعيين رالف بورتشياني ببداية مرحلةٍ جديدة ومهمة لمجموعة جيه إيه للمنتجعات والفنادق، حيث تسعى العلامة التجارية إلى تعزيز تواجدها على المستويين الإقليمي والدولي، مع الحفاظ على تقديم تجارب الضيافة الفريدة التي تميزها.

-انتهى-

#بياناتشركات