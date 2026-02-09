الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "جيه إل إل"، الرائدة في مجال الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، عن تعيين محمد تقي الدين رئيساً إقليمياً ورئيساً تنفيذياً جديداً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويسهم هذا التعيين الاستراتيجي في تعزيز التزام الشركة تجاه المنطقة، ودعم بنيتها القيادية في سوق العقارات الديناميكي في المنطقة.

ويتماشى تعيين محمد تقي الدين، الذي سيكون مقره في الرياض، مع أهداف "جيه إل إل" الاستراتيجية الرامية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة وتسريع تطوير خطوط الأعمال في مجالات حيوية مثل مراكز البيانات، وإدارة المرافق، ومنصات التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستساهم خبرته القيادية وتواجده في العاصمة السعودية في تعزيز مكانة "جيه إل إل" في السوق، بما يؤكد التزام الشركة تجاه عملائها وموظفيها وعملياتها داخل المملكة وخارجها.

وسيعمل الرئيس الإقليمي والتنفيذي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنباً إلى جنب مع جيمس آلان الذي سيشرف على أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وأفريقيا، وسعود السليماني الذي يشرف على المملكة العربية السعودية، لتوسيع خطوط الأعمال في المنطقة ككل.

وقال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة "جيه إل إل": "ما تزال المملكة العربية السعودية تمثل محوراً أساسياً ضمن استراتيجيتنا للنمو في الشرق الأوسط وأفريقيا على المدى الطويل، ويؤكد تعيين محمد تقي الدين التزامنا بمواصلة الاستثمار في نمو المملكة في المستقبل. ولا شك أن خبرة محمد الواسعة في هذا القطاع ستمكننا من تعزيز تركيزنا على النمو في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وإدارة المرافق داخل وخارج السوق السعودي. وستكون خبرته الدولية عاملاً مهماً في تحقيق التميز التشغيلي وتسريع وتيرة تقديم الخدمات الإقليمية وتوسيع قاعدة العملاء في مختلف أسواق المنطقة".

يتمتع محمد تقي الدين بخبرة تنفيذية وقيادية تمتد لأكثر من 25 عاماً في شركة “بروكتر آند غامبل”. وقد انضم إلى “جيه إل إل” بعد مسيرة مهنية متميزة في “بروكتر آند غامبل”، حيث تولّى خلال السنوات الخمس الماضية منصب نائب الرئيس للعقارات والمرافق العالمية، وقاد محفظة واسعة شملت المكاتب ومراكز البحث والتطوير ومصانع التصنيع ومراكز التوزيع عبر الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وأيضاً قاد محمد مشاريع عقارية واسعة النطاق، وعمل في تحسين المحفظة العقارية، وتحول بيئة العمل وإدارة المرافق، والتمكين الرقمي، ومبادرات الاستدامة التي تقودها العقارات، والتي تتماشى مع طموح الشركة للاستدامة لعام 2030.

وفي منصبه الجديد في "جيه إل إل"، ستكون خبرة تقي الدين في التحول الرقمي عاملاً أساسياً لبناء تخصص إقليمي جديد في مراكز البيانات وإدارة المرافق، وتوسيع نطاق اعتماد أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ضمن خدمات العقارات لتعزيز الكفاءة. وبصفته الرئيس الإقليمي والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سيركز تقي الدين على نمو "جيه إل إل" في جميع أنحاء المنطقة.

من جانبه، قال محمد تقي الدين، الرئيس الإقليمي والرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرني الانضمام إلى شركة ’جيه إل إل‘ وقيادة فريقها المتميز من الكوادر المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، للبناء على الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة وتعزيز مكانة الشركة في المنطقة. وأتطلع إلى التعاون مع جيمس آلان وسعود السليماني، والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم بالمنطقة لدعم نمونا الاستراتيجي. نحن نركز بقوة على ترسيخ ريادتنا في السوق وإعطاء الأولوية لخلق قيمة طويلة الأجل لعملائنا. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبرة جيه إل إل العالمية والمنصات ذات النطاق الواسع وحلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وعروض الخدمات المتكاملة عبر جميع فئات الأصول، لدفع عجلة النمو في قطاع العقارات الذي يشهد تطوراً سريعاً في المنطقة."

يكمل تعيين تقي الدين علاقة "جيه إل إل" الحالية مع صندوق الاستثمارات العامة من خلال حصة ملكية في الشركة السعودية لإدارة المرافق (FMTECH)، ويتماشى مع أهداف الشركة المتمثلة في تعزيز وجودها في إدارة المرافق في قطاعات صناعية رئيسية مثل مراكز البيانات ومنصات التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

