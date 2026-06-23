دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن تعيين نيكولاس سور مديراً ورئيساً تنفيذياً لمدرسة جيمس فاوندرز – دبي الجنوب، وذلك اعتباراً من أغسطس 2026. ويخلف سور في منصبه الجديد هذا المدير المؤقت للمدرسة جون ستابلي.

وتقع مدرسة جيمس فاوندرز – دبي الجنوب في قلب منطقة دبي الجنوب، إحدى أسرع المناطق الاقتصادية والسكنية نمواً في دولة الإمارات، وقد تأسست لخدمة مجتمع يشهد توسعاً متسارعاً ولدعم طموحات دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار والطيران والخدمات اللوجستية وصناعات المستقبل.

ومنذ افتتاحها في عام 2024، رسخت المدرسة مكانتها كواحدة من أسرع المدارس نمواً في الإمارة، حيث حصلت خلال ثمانية أشهر فقط من افتتاحها على تصنيف "جيد" وتقييم "متميز" ضمن عمليات تفتيش المدارس البريطانية في الخارج.

ويستند النمو المتسارع للمدرسة إلى حرم مدرسي حديث ومصمم خصيصاً يمتد على مساحة 250 ألف قدم مربعة، ويوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم التميز الأكاديمي والرياضي والتكنولوجي والفني. ويضم الحرم مرافق متطورة تشمل مختبرات متقدمة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) مجهزة بتقنيات الروبوتات ومحاكاة الطيران، إلى جانب مسبح بطول 25 متراً، وملعب لكرة القدم، وملعب بادل، وقاعات متعددة الاستخدامات، ومساحات واسعة للعب والأنشطة الداخلية والخارجية، فضلاً عن صفوف دراسية مرنة وعصرية مصممة لتعزيز روح الاستكشاف والتعاون والإبداع لدى الطلاب.

ويتمتع نيكولاس سور بخبرة في القيادة التعليمية في المملكة المتحدة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، إلى جانب سجل حافل في تطوير المدارس، وبناء ثقافات مؤسسية عالية الأداء، وتحقيق نتائج أكاديمية متميزة. وخلال مسيرته المهنية التي شغل خلالها مناصب مدير مدرسة، ورئيس تنفيذي لمدارس متعددة، ونائب مدير مدرسة، قاد عدداً من المؤسسات التعليمية لتحقيق أعلى تصنيفات "متميز" وفقاً لمعايير هيئة "أوفستد" (Ofsted) وهيئة تفتيش المدارس المستقلة (ISI). ويجمع سور بين الخبرة في القيادة التعليمية الاستراتيجية والكفاءة التشغيلية والفهم التجاري، إلى جانب قدرته على ترسيخ مكانة المدارس وتمييزها ضمن بيئات التعليم الدولي شديدة التنافسية.

وينضم نيكولاس إلى جيمس للتعليم قادماً من اتحاد هاريس التعليمي (Harris Federation)، أحد أبرز المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لعدد من المدارس في لندن. وتحت قيادته، حققت مدرسة هاريس أكاديمي توتنهام بعضاً من أقوى النتائج الامتحانية على مستوى المنطقة والمملكة المتحدة، إلى جانب معدلات تقدم طلابي بارزة على المستوى الوطني. وعلى امتداد مسيرته المهنية، نجح باستمرار في تحسين نتائج الطلاب، وتعزيز الثقافة المدرسية، وقيادة مجتمعات تعليمية كبيرة ومتنوعة نحو نجاح مستدام.

وتمتد خبرته إلى ما هو أبعد من تطوير المدارس، حيث لعب دوراً محورياً في تصميم برامج إعداد القيادات التعليمية للمديرين التنفيذيين ومديري المدارس الطموحين في المملكة المتحدة، وأسهم في شراكات تعليمية دولية شملت الصين وغانا وأوروبا الشرقية، كما تعاون مع منظمات دولية من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم تطوير الممارسات التعليمية وتوسيع فرص التعلم.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "منذ افتتاح مدرسة جيمس فاوندرز – دبي الجنوب أبوابها في عام 2024 باعتبارها المدرسة الرابعة ضمن علامة فاوندرز الناجحة التابعة لمجموعة جيمس، حققت المدرسة نمواً متسارعاً ورسخت مكانتها كجزء مهم من مجتمع دبي الجنوب. ومع تطلعنا إلى المستقبل، كنا نبحث عن قائد يمتلك الرؤية والخبرة والطموح للمساعدة في تحقيق الإمكانات الكاملة للمدرسة. ويجمع نيكولاس بين سجل مثبت في إحداث التحول التعليمي وفهم عميق لكيفية مساهمة المدارس في تحفيز نمو المجتمعات المحلية. كما يدعم تعيينه استراتيجية المدرسة القائمة على المزج بين أفضل الممارسات التعليمية البريطانية والنسيج الثقافي الغني والمتنوع لدولة الإمارات. ويسعدنا جداً أن نرحب به ضمن عائلة جيمس".

من جانبه، قال نيكولاس سور: "يمثل هذا التعيين فرصة استثنائية تتقاطع فيها طموحات مدرسة واعدة مع منطقة تشهد نمواً متسارعاً وخبرتي القيادية التعليمية. وأكثر ما يثير حماسي هو فرصة المساهمة في بناء مدرسة تصبح محوراً رئيسياً لمجتمع متطور، تستقطب أفضل الكفاءات التعليمية، وتلهم الطلاب، وتسهم بصورة فاعلة في مسيرة نمو دبي الجنوب. كما أتطلع بشكل خاص إلى المساهمة في بناء مدرسة تعكس طموحات مستقبل دبي، وفي الوقت ذاته تجسد القيم والثقافة والهوية التي شكلت قصة نجاح دولة الإمارات".

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

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أمبيكا جاديجا ajadeja@webershandwick.com

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