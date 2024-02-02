الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت جيلياد ساينسز، الشركة الرائدة عالميًا والمتخصصة بالمستحضرات الصيدلانية الحيوية القائمة على الأبحاث، عن تعيين الدكتور عيد منصور، المتمرس وصاحب الخبرة العريقة، مديرًا عامًا لقيادة عمليات الشركة ونموها في المملكة.

يملك الدكتور منصور، وهو طبيب أخصائي متمرس، ثمانية عشر عامًا من الخبرة في صناعة الأدوية، وسجلًا حافلًا من الإنجازات في مجال الأعمال في العديد من البلدان، حيث شغل أدوارًا استراتيجية وقيادية على المستويين العالمي والأوروبي، ونجح بقيادة فرق متعددة الثقافات وبناء وتنمية قدرات جديدة لفرق وأقسام متعددة.

ويتمتع الدكتور منصور بتاريخ غني وخبرة عريقة في شركة جيلياد ساينسز ، حيث تولى سابقًا قيادة قسم الأعمال الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وساهم في تطوير قسم توفير الأدوية في الأسواق وإطلاق مسيرة التحول الرقمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، رحب فيتور باباو، المدير العام لشركة جيلياد ساينسز الشرق الأوسط، بالدكتور منصور، قائلاً: "يأتي تعيين الدكتور منصور في وقت محوري حيث تواصل جيلياد ساينسز ترسيخ حضورها وتعزيز إمكانياتها في مجال العلوم التحويلية من أجل معالجة الأمراض التي تهدد الحياة في المملكة والمنطقة. نحن متحمسون لقيادة المرحلة القادمة في المملكة، وواثقون بأنها ستعزز إمكانيات وعمليات جيلياد ساينسز للاستمرار في تلبية احتياجات المرضى".

وتعليقًا على منصبه الجديد، قال الدكتور عيد منصور: "يسعدني تولي هذا المنصب الجديد في جيلياد ساينسز السعودية والعمل مع الفريق للمساهمة في رؤية 2030 وخطة التحول الوطني في المملكة. أتطلع إلى تعزيز التزامنا بخدمة المرضى من خلال الحلول العلاجية المبتكرة للفيروسات والأورام والالتهابات الفطرية. كما أنني أتطلع إلى ضمان التميز التشغيلي وتعزيز مكانة جيلياد ساينسز كشركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية ، وأنا متحمس للشروع في هذه الرحلة التأسيسية."

إن خبرة الدكتور منصور العريقة وقدراته القيادية في إدارة العمليات المعقدة بمختلف الأسواق ستعزز بلا شك التزام جيلياد ساينسز بمشاركة المعرفة ونقل التكنولوجيا عبر مختلف المجالات العلاجية.

لمحة عن جيلياد ساينسز

جيلياد ساينسز هي شركة متخصصة بالمستحضرات الصيدلانية الحيوية تمكنت من خلال سعيها المستمر خلال أكثر من ثلاثة عقود إلى تحقيق إنجازات عدة بهدف الوصول إلى عالم أكثر صحة للجميع. وتلتزم الشركة بتطوير الأدوية المبتكرة للوقاية من الأمراض التي تهدد حياة الانسان وعلاجها، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي والسرطان. تعمل جيلياد التي يقع مقرها الرئيسي في فوستر سيتي، كاليفورنيا في أكثر من 35 دولة حول العالم.

#بياناتشركات

-انتهى-