أعلنت مجموعة جوليوس باير عن ترقية راهول مالهوترا من منصبه السابق رئيساً لفرع المجموعة في الهند لقيادة الأسواق الناشئة التي أطلقتها الشركة مؤخراً وليصبح عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جوليوس باير عن ترقية السيد راهول مالهوترا من منصبه السابق رئيساً لفرع المجموعة في الهند للخدمات المصرفية الخاصة العالمية والأسواق المتقدمة، ليصبح عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة، الذي تم إعادة تشكيله مؤخراً. وتشتمل مهام السيد مالهوترا في منصبه الجديد على قيادة شؤون منطقة الأسواق الناشئة التي أطلقتها الشركة مؤخراً، على أن يباشر مهامه مطلع عام 2024 من مكان إقامته في دبي.

وتوسعت مهام السيد مالهوترا بعد انضمامه إلى مجلس الإدارة التنفيذي، حيث يقع على عاتقه مسؤولية الإشراف على منطقة الأسواق الناشئة بالإضافة إلى مهمته الحالية في رئاسة فرع المجموعة في الهند للخدمات المصرفية الخاصة العالمية والأسواق المتقدمة، حيث يُضاف إلى صلاحياته الإشراف على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية وإسرائيل واليونان وتركيا. ويعتزم مالهوترا الإقامة في دبي بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات بين سويسرا والهند، بالإضافة إلى تنامي تأثيرها بصفتها مركزاً مالياً عالمياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد راهول مالهوترا: "يشهد العالم تغيرات متسارعة تحتم على الشركات الناجحة اللحاق بركب هذا التطور. وتتميز مجموعة جوليوس باير برؤية استثنائية وهيكلية قوية وفريق إدارة خبير وقادر على مواجهة مختلف التحديات. ويسرّني أن أكون جزءاً من موجة التقدم التي تقودها جوليوس باير، حيث نجحت المجموعة في ترسيخ حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط خلال العشرين عاماً الماضية، وأتطلع إلى التعاون مع الفرق الرائعة في مختلف أنحاء المنطقة لدعم عملائنا في مسيرة إدارة ثرواتهم".

ويتميز السيد مالهوترا بخبرة تتجاوز 30 عاماً في قطاع الخدمات المالية، حيث انضم إلى مجموعة جوليوس باير في عام 2021 ليتولى مسؤولية الإشراف على فرع الشركة في الهند للخدمات المصرفية الخاصة والأسواق المتقدمة، بما في ذلك الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الهنود المقيمين داخل الهند وفي الخارج، فضلاً عن الإشراف على العمليات في اليابان وتقديم الخدمات للعملاء الآسيويين من سويسرا واليابان. وشغل السيد مالهوترا قبل انضمامه إلى جوليوس باير منصب رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة الإقليمية في منطقة جنوب شرق آسيا لدى بنك جي بي مورجان. وتولى خلال مسيرته المهنية أيضاً مناصب في شركة ميريل لينش وسيتي جروب.

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