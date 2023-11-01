أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قراراً بشأن ترقية هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل إلى درجة مدير عام، كما أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي إلى درجة مدير عام، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2023.

بدأت مسيرة هنادي اليافعي الممتدة إلى أكثر من 15 عاماً، بحصولها على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الإتصال الإعلامي، ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة. كما أنها باحثة في شهادة الدكتوراه في مجال إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، تخصص السلوك المؤسسي والموارد البشرية.

ومهنياً، شغلت اليافعي في الفترة ما بين 2008-2013 منصب مدير التسويق والرعاية في نادي سيدات الشارقة، وفي 2013 التحقت بفريق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

في 2011، انطلقت "حملة سلامة الطفل" كإحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واستمرت حتى إصدار سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرارًا إداريًا في 2018 بتأسيس "إدارة سلامة الطفل" وتعيين هنادي اليافعي مديراً لها.

نجحت إدارة سلامة الطفل بقيادة اليافعي في تحقيق منجزات نوعية للمجتمع المحلي، من خلال المبادرات والمشاريع المتنوعة منها: تنفيذ مبادرة "سفراء الأمن الإلكتروني" التي هدفت إلى تمكين الشباب والطلبة في الشارقة بالمهارات اللازمة للقيام بدورهم في إرشاد وتوجيه أقرانهم حول أفضل ممارسات الأمن الإلكتروني، إلى جانب تنظيم منتدى سلامة الطفل الدوري الذي شكّل مناسبة للنقاش وتبادل الأفكار حول هذا الموضوع الحيوي بحضور خبراء في مجال حماية الطفل على الصعيد الاتحادي والمحلي، وإجراء دراسات وأبحاث متخصصة تسهم في تحليل وفهم التحديات والاحتياجات المتعلقة بسلامة الأطفال وتوجيه السياسات والبرامج بشكل أفضل.

ومنذ العام 2022، تشغل اليافعي منصب رئيس اللجنة العليا لمشروع بيت الطفل "كنف" الذي أطلقته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بهدف توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الإساءة الجسدية والجنسية أو الشهود عليها، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بحماية الطفل مما يسهل على الجهات المختصة توفير خدمات الإحالة والعلاج في مكان واحد متكامل المرافق والخدمات وفي مناخ يمنح الأطفال وعوائلهم الأمان والدعم والمساندة.

ولهنادي اليافعي إسهامات بارزة في المجتمع المحلي وعضويات متعددة في مجال حماية الأطفال منها: عضو في اللجنة التوجيهية لمشروع الشارقة صديقة للطفل، وعضو في جمعية الإمارات لحماية الطفل، وعضو في مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية التابع لوحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم، وعضو في اللجنة الوطنية للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية في إدارة الإرشاد وجودة الحياة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وعضو في اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإقليمي للطفولة المبكرة التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وتماشياً مع رؤية سمو الشيخة جواهر القاسمي حول تمكين القيادات النسائية في المجتمع الإماراتي، يأتي قرار سموها بترقية إيمان راشد سيف التي قادت إدارة التثقيف الصحي منذ إنشاءها في عام 2009 إيماناً منها بأهمية استمرارية المسيرة المجتمعية في إمارة الشارقة.

خلال رحلتها الغنيّة بالإنجازات النوعية، ساهمت إيمان راشد الحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة تقنية الصحة العليا، في الإشراف على تنظيم مؤتمر صحتي خلال تسع دورات متتالية والذي يستضيف نخبة من المختصين والخبراء على المستوى العالمي والإقليمي. كما سعت لتخطيط وتنفيذ للعديد من البرامج المجتمعية التي تسهم في زيادة الوعي الصحي لدى المجتمع، منها البرامج التثقيفية التوعوية عبر شتى وسائل التوعية حيث تم تقديم مئات الجلسات التثقيفية والعديد من الكتيبات الإلكترونية التي تناولت العديد من المواضيع الصحية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، من ضمنها فئة الأطفال واليافعين.

وفي إطار خدمة مجتمع الشارقة بما يتماشى مع أهداف إدارة التثقيف الصحي، أشرفت إيمان على عدة مشاريع منها: برنامج "أسلوب حياة" والذي تندرج ضمنه عدة مبادرات منها استشارات التغذية التي يتم تقديمها للمجتمع، وكذلك برنامج وازن "صحة الموظف" حيث أشرفت على تنفيذ المسح الصحي الأول لموظفي حكومة الشارقة بهدف حصر البيانات اللازمة لتحسين بيئة العمل في المؤسسات الحكومية بالإمارة والعمل على إطلاق معايير صحية عالمية لبيئة العمل الحكومية. إضافة إلى البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة وهو "صحة وسياحة في الشارقة" الذي أسهم في وضع إمارة الشارقة ضمن خارطة المدن المفضلة لممارسة رياضة المشي عبر تطبيق عالمي يبرز أهم المناطق السياحية المزودة بمسارات مشي خاصة.

وكانت آخر مساهماتها تأسيس الدبلوم المهني في التغذية والصحة العامة بالتعاون مع جامعة الشارقة والذي يهدف إلى تعزيز المهارات المعرفية حول أساسيات الصحة لدى المنتسبين لتمكينهم من تقديم الوعي الصحي لأفراد المجتمع. ومن أهم إنجازاتها كذلك إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات الداعمة للصحة التي تندرج تحت إدارة التثقيف الصحي وهي جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية وجمعية أصدقاء السكري وجمعية أصدقاء مرضى الكلى وجمعية أصدقاء مرضى المفاصل.

إلى جانب ذلك، تشغل إيمان راشد عدة عضويات دعماً للمبادرات في المجتمع الإماراتي منها: عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، وعضو في اللجنة الرئيسية لبرنامج الشارقة مدينة صحية منذ التأسيس وحتى تم اعتماد الشارقة مدينة صحية، وعضو في اللجنة التنفيذية لتوسعـة نطاق برنامج المدن الصحية في إمارة الشارقة، وعضو في الفرق الفرعية للأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لصحة الأطفال واليافعين والشباب، وعضو في اللجنة الوطنية للتغذية. كما عملت على تشكيل لجنة محلية على مستوى إمارة الشارقة في سبيل تقليل استهلاك الملح من خلال تقليل نسبة الملح في الخبز في مخابز الإمارة منذ 2019 وتم عرض تجربة الإمارة في الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في 2023.

#بياناتحكومية

- انتهى -

