دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جميرا، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، عن تعيين زاندر لابوشان مديراً عاماً للضيافة في "جميرا ثاندا سفاري" بجنوب أفريقيا.

يتمتع زاندر بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في قطاع الضيافة، تنقّل خلالها بين العمل الإنساني وإدارة منتجعات السفاري الفاخرة والشقق السكنية والعمليات الدولية في جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، والإمارات، وأوروبا. وتولى زاندر مؤخراً منصب المدير العام لفندق "أتزارو كيب تاون"، كما عمل في "أتزارو أوكافانغو كامب" في بوتسوانا حيث أشرف على المشتريات والعمليات وتجربة الضيوف والأداء التجاري وتسليم المشاريع.

ومن خلال منصبه الجديد، سيشرف زاندر على عمليات الضيافة اليومية في "جميرا ثاندا سفاري"، ليسهم في ترسيخ مكانة الوجهة المميزة، ودعم تطور علامة جميرا عبر إثراء تجارب ضيافة مميزة وهادفة تترك أثراً حقيقياً لدى الضيوف.

وقد أعلنت جميرا في ديسمبر 2024 عن دخولها السوق الأفريقي بافتتاح "جميرا ثاندا سفاري" و"جميرا ثاندا آيلاند" في تنزانيا. ويمثل هذا الإطلاق، الذي جاء بالتعاون مع مجموعة ثاندا، خطوة استراتيجية توسّع آفاق العلامة وتمنح الضيوف فرصة لاختبار أصالة الطبيعة الأفريقية والتواصل مع ثقافتها وتقاليدها.

يقع "جميرا ثاندا سفاري" في واحدة من المحميات الخاصة "الخمس الكبرى" في أفريقيا الجنوبية، ويمتد على مساحة 16,500 هكتار في مقاطعة كوازولو ناتال. ويتوسط هذه المساحة مجمّع "ذا رويال ثاندا" الذي يمتد على 386 هكتاراً، ويتم الدخول إليه بإذن مسبق. ويضم المجمّع "نادي رويال ثاندا" وخمسة مساكن فاخرة تحمل علامة جميرا التجارية، إضافة إلى "فيلا إيزولو" التي تقع ضمن نطاق المحمية الطبيعية الأكبر. ويوفر المنتجع للضيوف مجموعة من التجارب المميزة تشمل رحلات السفاري والمشي في الغابات وتجارب الطعام تحت السماء المليئة بالنجوم، إضافة إلى برنامج "حارس الغابات الصغير" للأطفال. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب الحياة البرية بإشراف خبراء متخصصين والمشاركة في برامج ثقافية مستوحاة من تراث الزولو، حيث ينحدر 90% من فريق العمل من المجتمعات المحلية المجاورة.

ويشارك "جميرا ثاندا سفاري" في مبادرات الحفاظ على البيئة والاستدامة، بما في ذلك إعادة تأهيل الأنظمة البيئية وإزالة النباتات الضارة وبرامج تربية الفهود وحماية حيوانات وحيد القرن، وذلك من خلال مشاريع مثل "مشروع وحيد القرن" في كوازولو ناتال ومبادرة "زيادة مساحة الموائل الطبيعية لحيوان وحيد القرن الأسود" التابعة للصندوق العالمي للطبيعة. كما تدعم المحمية، من خلال صندوق مؤسسة ثاندا، برامج اجتماعية مثل مشروع "ستار فور لايف" الذي يهدف إلى تمكين الشباب، وقد استفاد منه أكثر من 500,000 شاب وشابة في جنوب أفريقيا وجزيرة مافيا في تنزانيا. يمكن الوصول إلى المحمية عبر مطار الملك شاكا الدولي في مدينة ديربان، مع خيارات نقل تشمل الطريق البري أو رحلة تستغرق حوالي ساعة واحدة بطائرة هليكوبتر مباشرة إلى داخل المنتجع.

