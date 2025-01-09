

الخطوة تشكّل جزءاً من استراتيجية "مهمة جميرا 2030"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جميرا، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، عن تعيين توماس ماير رئيساً تنفيذياً جديداً لها. وفي ضوء خبرته الواسعة في قطاع الضيافة، لعب ماير دوراً محورياً في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة لجُميرا، وسيتولّى الآن مسؤولية قيادة العلامة نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، تماشيًا مع استراتيجية "مهمة جميرا 2030".

وفي منصبه الجديد كرئيس تنفيذي، سيقود ماير الجهود الاستراتيجية لتحقيق رؤية جُميرا الطموحة بمضاعفة حجم محفظتها و توسعها العالمي بحلول عام 2030. كما سيعمل على تعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال الضيافة الفاخرة. وتهدف جُميرا تحت قيادته إلى إرساء معايير جديدة في القطاع مرتكزةً إلى إرثها العريق، مع مواتوماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميراصلة التزامها بتقديم تجارب استثنائية للضيوف تعكس جوهر الثقافة وروح التواصل.

ويأتي تعيينه في هذا المنصب خلال مرحلة محورية في مسيرة علامة جميرا للضيافة الفاخرة. تحت قيادة ماير، شهد عام 2024 تحقيق إنجازات بارزة، منها دخول جميرا إلى أفريقيا مع إطلاق "جميرا جزيرة ثاندا" في تنزانيا و"خيام جميرا ثاندا سفاري" في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مشاريع فندقية أخرى من المقرر إطلاقها، وتعزيز فريق القيادة بتعيينات مهمة في مناصب عليا. ويتمتع ماير بمسيرة مهنية متميزة تمتد لعدة عقود تولى خلالها قيادة العمليات التشغيلية والتوسع العالمي للعديد من العلامات التجارية الرائدة، بما فيها رافلز.

وبهذه المناسبة، قال توماس ماير: "لطالما أرست جميرا معايير جديدة في مجال الضيافة الفاخرة، وأظهرت التزاماً راسخاً بتقديم تجارب استثنائية للضيوف. وبينما نستعد لافتتاح ’جميرا مرسى العرب‘ ومواصلة التوسع في أسواق جديدة، يسعدني قيادة جميرا خلال هذه المرحلة المهمة. ومن أجل تحقيق طموحاتها الكبيرة، ستواصل جميرا نهجها القائم على الابتكار ومواكبة أحدث الاتجاهات في القطاع وتلبية تطلعات ضيوفنا المتميزين. ونتطلع إلى تحقيق رؤيتنا بأن تكون علامة جميرا من أقوى علامات الضيافة الفاخرة حضوراً وأكثرها تميزاً على مستوى العالم".

وتماشياً مع رؤيتها للتوسع عالمياً، كشفت جميرا مؤخراً عن العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، بما في ذلك الوجهتين الجديدتين في أفريقيا، ومنتجع "جميرا البحر الأحمر" في المملكة العربية السعودية، ومنتجع "جميرا مرسى العرب" في دولة الإمارات، وفندق "جميرا لو ريتشموند" في جنيف بسويسرا. وتدير جميرا اليوم محفظة تضم 30 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا. وتسعى العلامة لاغتنام فرص تملّك أو إدارة منشآت ضيافة في مدن رئيسية ووجهات متميزة للعطلات في جميع أنحاء العالم، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الضيافة الفاخرة العالمي.

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نبذة عن جميرا

جميرا هي شركة عالمية رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة وعضو في دبي القابضة، تدير محفظة فندقية عالمية المستوى تضم 30 فندقاً ومنتجعاً في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا. ساهمت جميرا في عام 1999 في تغيير ملامح مشهد الضيافة الفاخرة من خلال افتتاح جميرا برج العرب الأيقوني. وتشتهر العلامة اليوم حول العالم بمنتجعاتها الشاطئية ومساكنها الفاخرة وفنادقها المعاصرة في قلب أهم المدن. ويقترن اسم العلامة بحفاوة الترحيب وكرم الضيافة وابتكار تجارب هادفة ومميزة في كافة فنادقها بدءاً من منتجعها العصري الرائع على جزيرة أولهاهالي بالمالديف، وفندق جميرا كابري بالاس المستوحى من الفن الإيطالي، وصولاً إلى اللمسات العصرية لفندق جميرا كارلتون تاور في لندن، الذي يقدم لمسة عصرية على الطراز البريطاني الكلاسيكي. وقد أصبحت علامة جميرا مرادفة لدفئ الترحاب وكرم الضيافة بجانب قدرتها على تصميم تجارب مميزة وهادفة تُدخل البهجة إلى قلوب ضيوفها من مختلف أنحاء العالم.

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