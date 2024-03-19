الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن جميرا بيتش هوتيل عن تعيين رينيه إيجل مديراً عاماً جديداً له. ويتمتع إيجل بخبرة عالمية واسعة تقارب الأربعين عاماً في إدارة العمليات الفندقية وتجارب الضيافة الفاخرة، مما يدعم التزام الفندق بتحقيق التميز مع مضي "مجموعة جميرا" قدماً في تطوير علامتها التجارية كجزء من "مهمة جميرا 2030" الاستراتيجية.

وضمن مسؤوليات منصبه الجديد، سيتولى إيجل إدارة عمليات جميرا بيتش هوتيل مكرساً لذلك خبرته الطويلة التي اكتسبها من العمل لدى العديد من علامات الضيافة الرائدة في الأسواق العالمية الرئيسية، وذلك لضمان استمرار الفندق في توفير تجارب استثنائية لضيوفه.

يحظى رينيه إيجل بمسيرة مهنية متميزة في عالم الضيافة؛ حيث عمل لأكثر من 20 عاماً لدى مجموعة فنادق "شانغريلا" في العديد من الدول بما في ذلك الصين، وإندونيسيا، ودولة الإمارات، وجزر المالديف، وموريشيوس، والفلبين وسلطنة عمان. كما شغل خلال مسيرته المهنية الحافلة مناصب إدارية رفيعة المستوى في كمبينسكي وسويسوتيل (أحد فنادق رافلز إنترناشيونال) في أوروبا والصين وجنوب شرق آسيا.

وبالإضافة إلى مهاراته التجارية المتميزة في تحقيق التوازن الأمثل بين مضاعفة الإيرادات وإدارة النفقات، يتمتع إيجل بتاريخ غني في إدارة العمليات الفندقية الراقية وخلق تجارب فريدة ومبتكرة للضيوف.

يحمل إيجل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال في فورمبروك فرايبورغ بألمانيا. ويملك شغفاً كبيراً بالتسويق الرقمي، حيث سبق له إطلاق العديد من الحملات الرقمية المبتكرة. وهو أيضاً خريج برنامج جوجل سكوير للقيادة والتسويق الرقمي 2018؛ عدا عن كونه كاتباً شغوفاً، ولديه في رصيده مؤلفات عدة بما في ذلك 'قصص فندقية لم تروَ بعد 1‘، و’ قصص فندقية لم تروَ بعد 2" و"أطعمة ومشروبات خاصة وسرية".

وبهذه المناسبة، قال توماس ماير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة جميرا: "نرحب بانضمام رينيه إيجل مديراً عاماً لفندق ’جميرا بيتش هوتيل‘، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرته الواسعة في العمل لدى نخبة من علامات الضيافة العالمية الفاخرة لدعم المجموعة بتحقيق أهداف ’مهمة جميرا 2030‘ في الارتقاء بتجارب ضيوفنا عبر الأسواق الرئيسية في المنطقة".

وقال رينيه إيجل تعليقاً على تعيينه: "يشرفني الانضمام إلى أسرة جميرا بيتش هوتيل كمدير عام للفندق، وسأعمل جاهداً على توظيف خبرتي العالمية للمساهمة في إغناء إرث واحد من أرقى منتجعات جميرا. وأؤكد التزامي بدعم استمرار تطور علامة جميرا التجارية عبر تقديم تجارب استثنائية للضيوف".

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